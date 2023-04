Susanna Griso desmiente su supuesta detención policial. En la mañana del jueves 27 de abril, la presentadora ha sido noticia en su propio programa 'Espejo público' donde, hablando de 'deep fake', los vídeos de imágenes falsas que parecen ser reales creados por inteligencia artificial, ha aclarado el bulo que circula en Internet sobre que habría sido detenida por su supuesta implicación en la venta de bitcoins. Diego Revuelta ha dado paso a diferentes imágenes de la periodista siendo supuestamente detenida por varios agentes policiales. "Son imágenes sorprendentes de mi propia detención policial" decía la afectada explicando que no era la primera vez que se utilizaba su imagen con fines fraudulentos.

"A mí me parecía tan burda la estafa que no le he dado mucha importancia en los primeros montajes" decía Susanna Griso en 'Espejo público' sobre el bulo de su detención y reconocía su indignación. "Lo difícil a veces es demostrar que no soy yo", añadió. La presentadora explicó que, cuando la gente pinchaba en esa noticia, se encontraba una supuesta entrevista suya en el diario El Mundo que veías que no puede ser real y luego hay otro montaje que lleva a una entrevista que Mara Torres le habría hecho en la Ser y ahí pondría que ella vende bitcoins. Un contenido absolutamente falso ya que Griso nunca ha sido detenida ni ha sido implicada en la venta de bitcoins.

Susanna Griso ha querido alertar sobre este tipo de estafas y ha explicado que algunos amigos suyos le dieron credibilidad. "Hay amigos míos que han entrado y le han dado credibilidad. Tengo el mensaje de una buena amiga que me ha escrito que ha entrado y ha dejado dinero aunque la empresa le dice que se lo van a devolver", explicaba. Para demostrar de lo que puede ser capaz la inteligencia artificial, Diego Revuelta le ha puesto a Susanna Griso un supuesto audio en el que pedía el despido de su compañero. "Pero si parece mi voz", decía al escuchar el audio, también falso, y creado por inteligencia artificial.