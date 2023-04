Pocos formatos de la televisión española realmente han marcado a generaciones completas como el Un, dos, tres... responda otra vez. Desde aquellos que lo vieron en sus primeras ediciones presentadas por Kiko Ledgard, Mayra Gómez Kemp, el tándem formado por Jordi Estadella y Miriam Díaz-Aroca y Josep Maria Bachs, a los que lo disfrutaron en su regreso más moderno transformado en Un, dos, tres... a leer esta vez con Luis Larrodera como maestro de ceremonias. Han pasado casi 20 años desde la última emisión y ya pensábamos que los más jóvenes no tendrían esa imagen en su recuerdo, pero el streamer TheGrefg ha conseguido ponerle remedio. Su canal de Twitch será el nuevo hogar del concurso creado por Narciso 'Chicho' Ibáñez Serrador gracias a un acuerdo con su hijo, Alejandro Ibáñez.



Abuelos, padres e hijos se engancharon con el humor, las pruebas, los bailes y actuaciones especiales del concurso familiar más mítico de RTVE que sentó precedente para todos los que llegaron después. Ahora la Generación Z también disfrutará de la magia de Un, dos, tres, en la plataforma en la que se han enganchado a las Veladas del año,

Un, dos, tres: así será el esperado regreso del concurso, esta vez en Twitch



El creador de contenido TheGrefg quiso informar de la feliz noticia a través de un comunicado en su propio canal: "¡Os anuncio que el mítico concurso Un, dos, tres vuelve después de casi 20 años!". Al amparo de la plataforma de vídeo Twitch, el streamer ha encontrado el medio ideal para acceder a la población más joven con uno de los formatos televisivos que más han calado en imaginario colectivo.

Un, dos, tres regresa en una entrega muy especial de la que el propio TheGrefg será el presentador, tarea que no le resulta extraña tras ponerse al frente de los Premios ESLAND que él mismo ha creado. Sin embargo, la dirección del formato en su novedosa vuelta correrá a cargo de la familia Ibáñez, pues es Alejandro, hijo de Chicho, quien coge el testigo de su propio padre para asegurar que el mítico concurso no pierda su esencia, aunque sí se actualizará para llegar a nuevas franjas de edad.

El estreno del nuevo Un, dos, tres todavía está sin fecha, ya que se conocerá en un evento especial del que tampoco se ha concretado si se ofrecerá solo en streaming o también presencial. Lo que sí sabemos es que se cuidará mucho cada paso que se dé, puesto que, en plena era de los regresos y los reencuentros, como el de Grand Prix, Los Serrano o la serie de Harry Potter, la calidad del resultado marcará una huella indeleble en los espectadores y son muchos los fanes deseosos de comprobar cómo será la primera edición del concurso sin Chicho detrás.