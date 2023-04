Alma Bollo y Manuel Cortés han recibido su ansiada visita en Supervivientes. Después de dos meses sin contacto con el exterior, a excepción de la visita de Isa Pantoja que dejaba un sabor agridulce a Manuel, los hermanos han vuelto a ver a uno de los miembros más queridos de su familia: su abuelo Fernando. Alma ya confesó que, alejada de su padre desde que nació, Fernando había sido su pilar paterno.

Un reencuentro que ha sido muy especial pues comenzaba con la entrega de un pergamino escrito por su madre, Raquel Bollo, que hacía lo mismo con todos los concursantes, incluido Asraf. Y cuando los dos hermanos comenzaban a emocionarse y sin tiempo de digerir el mensaje, Fernando hacía su aparición detrás de ellos.

Los dos se rompían por completo tirándose al suelo entre lágrimas. Tras unos minutos, cogían fuerzas para levantarse se fundían en un fuerte abrazo. "No voy a llorar, no voy a llorar", aseguraba el abuelo, "ustedes sólo tenéis que pensar que estáis aquí, que echar para adelante". Emocionada, Raquel Bollo veía la escena desde un monitor alejada de la playa.

Telecinco

Sin poder dejar de llorar los hermanos apenas atinaban a decirle que estaba muy guapo y olía muy bien. "Me he echado colonia por vosotros", bromeaba el padre de Raquel Bollo. Manuel, roto por completo, le levantaba en brazos: "tienes todavía fuerzas, ¿eh? Cuando llegues a casa tu abuela os va a reponer", bromeaba su abuelo consiguiendo que, entre tanto llanto rompiera una sonrisa en los labios de Manuel.

"No penséis en lo de afuera, tenéis que salir para arriba. Si hay un mosquito que os molesta, le apartáis", les decía Fernando quien conseguía que sus nietos se relajaran y le escucharan. "La persona más importante de mi vida: mi abuelo, mi hija y mi madre. Esto es fundamental para nosotros", aseguraba Manuel.

Tras ello, los dos leían sus pergaminos firmados por su madre: "Manuel, el tiempo pone a todo en su lugar, así que no pierdas tus energías en lo que el tiempo se va a encargar de darte la razón. Cuando el español canta, su mal espanta, no dejes de cantar", leía Manuel. "De los cobardes no hay nada escrito, que me sienta muy orgullosa de ser justa y valiente aunque eso me pase factura y que con la verdad se va a todas partes, que no solo va de ser supervivientes sino de ser mejor persona", leía por su parte Alma.

Pero esta no será la única visita y es que Raquel Bollo les verá este domingo. Una visita que ha sido (y será) muy importante para ambos pues Alma confesaba no hace mucho que su hermano lo necesitaba: "lleva una semana con la cabeza fuera del concurso y eso es peligroso. Yo me veo fuerte y si puedo elegir, esperaría a más adelante para recibirla, pero él la necesita ya".