Isa Pantoja ha protagonizado una de las visitas familiares más tensas que se recuerdan en Supervivientes. Después de haber protagonizado un romántico reencuentro con su prometido, Asraf, la hija de Isabel Pantoja ha prolongado su estancia en Honduras para ver también a sus primos, Alma Bollo y Manuel Cortés, con quienes Asraf ha tenido más de una bronca. Sobre todo, con Manuel, quien ha tenido una actitud que Isa ha confesado en más de una ocasión que le ha decepcionado mucho.

Nada más verla, Manuel esbozaba una débil sonrisa y daba dos besos a su prima interesándose por cómo estaba. "Bien, viendo como discutís allí", le aseguraba Isa Pantoja quien le confesaba que le dolía la situación, tras lo que Manu entraba en harina con un discurso muy calmada que duraba poco: "hemos chocado bastante por la forma de ser, hay cosas que no me gustan nada y él pensará lo mismo de mi".

"Lo que yo te quiero decir es lo que yo siento, no lo que la gente piensa. Como pareja de Asraf y prima vuestra, me duele la situación precisamente porque no os conocéis de mucho. No entiendo por qué tanta inquina y pelea con Asraf, más que lo de convivencia que es normal", explicaba Isa, "atacarle a él diciéndole que somos un pack él y yo, me deja en mal sitio".

Telecinco

"Sabíamos que podía pasar esto pero te digo que ha estado haciendo cosas que tampoco le ha importado mucho quién le viera... Y tampoco has estado aquí para ver las cosas que ha hecho Asraf aquí", explicaba Manuel Cortés confesando que los primeros días en Royal la situación estaba calmada hasta que vino el primer roce. "Todo empezó porque ese día vinieron a reñirnos porque no hacíamos nada y él hizo una cosa forzada porque nunca antes lo había hecho", continuaba el cantante.

Manuel desmiente haber sido advertido sobre Asraf

"Es que si eso era lo primero que pasaba y no había nada antes, al ser mi pareja, si le quieres proteger, se lo dices fuera de cámaras", respondía Isa quien seguía sin entender qué había pasado para que su primo tuviera tanta "inquina" contra su novio. "No me vale que me digas una cosa delante y otras detrás", intentaba explicarse Manuel que, sin bajarse del carro, desmentía una de las frases que dijo y que más se ha repetido fuera: "yo no he hablado con nadie de Asraf". Una afirmación con la que desmentía que Kiko Rivera le hubiese advertido de cómo es Asraf.



Telecinco

Eso sí, seguía cargando duramente contra Asraf acusándole de decir unas cosas fuera de cámara y otras cuando las cámaras graban. "Si alguien ha tenido paciencia, he sido yo porque se ha dedicado toda la semana a provocar detrás y me sabe mal decírtelo", confesaba Manuel a su prima.

Duras insinuaciones de Manuel

Durante todo el reencuentro, Isa Pantoja dejaba claro que no quería desestabilizar a ninguno de sus primos, y que estaba dando únicamente su opinión y no la del público, para que no le dieran vueltas después a la cabeza. "No vengo a 'joderles' el concurso", explica Isa Pantoja generando un gesto de duda en Manuel. "No es desestabilizarme, pero no hay que ser tonto para que se vea que me queréis decir algo", insistía el cantante.

En ese momento, Carlos Sobera cortaba la conversación haciendo una pregunta: "¿Vas a invitar a Manu a tu boda?". A lo que Isa fue políticamente correcta: "Lo tengo que consultar con Asraf, no es solo mi boda". Eso sí, el encuentro no terminó aquí: "Isa y Manuel han seguido hablando y se han aclarado bastante, sobre todo Manuel", confesaba el presentador anunciando que las imágenes se verán el domingo.



El feliz reencuentro de Isa Pantoja con Alma Bollo

Mucho más alegre fue la visita de Alma Bollo. "Que alegría me da verte", le decía Alma al verla mientras se fundían en un abrazo, "qué te voy a contar a ti que has estado aquí...". Más calmada, Alma dejaba claro que era consciente de que la situación entre Manuel y Asraf podía generar problemas: "yo he pensado en mi madre cómo lo estará viviendo porque tenemos sentimiento de familia". "Cuando salga, si algo ha pasado lo solucionaré contigo pero has estado aquí y sabes lo que es esto. Si hubiese algo que reprocharme tengo la confianza suficiente para hablarlo", remarcaba.

Telecinco

En este sentido, Isa se mostraba comprensiva confesando que ella entendía los roces de convivencia y que defendiera a su hermano aunque sí le daba pena la situación "por mi porque es verdad que con él se ha cruzado más veces que contigo aunque sea en concierto, pero es incómodo". "No creo que Asraf venga haciendo tele ni nada, es una cosa que no entiendo por qué se lo decís", explicaba Isa Pantoja justo en el momento en el que Carlos Sobera paraba la conversación cortando la explicación de Alma.