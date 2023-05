Ginés Corregüela comenzó conquistando la simpatía del público de Supervivientes. Su alegría y su buena disposición hacía que muchos lo vieran como su favorito, sin embargo, en las últimas semanas y coincidiendo con la entrada de Yaiza, algunos de sus comentarios están encendiendo y mucho a los seguidores del concurso, sobre todo a los fans de Adara Molinero y es que la actitud de la concursante irrita a Ginés, tanto, que la ha convertido en su objetivo.

En varias ocasiones Ginés ha criticado que durante la convivencia Adara "no haga nada" y que luego se salve todas las semanas por el apoyo del público, llegando a burlarse de la celebración que 'la reina de los realities' hace cada vez que es salvada por la audiencia. "Ya sé lo que voy a decir cuando me salve en el barco '¡soy una guerrera! ¡Gracias!'", decía a Raquel Arias mientras se movía burlándose de la influencer. La modelo también aprovechaba para criticar la falta de predisposición en algunas tareas de Adara. Pero este no ha sido el comentario que más ha irritado a la audiencia.

Telecinco

Esta semana Adara y Ginés comparten liderato por lo que están condenados a entenderse en algunos aspectos, uno de ellos: el reparto de tareas y la comida. A eso se acercaba Adara al fuego, donde estaba Ginés, cuando al verle con el gesto serio le calificaba de 'gruñoncito' con un tono jocoso que acto seguido el tiktoker imitaba. Al irse Adara, Diego Pérez pedía a su amigo que se mantuviera al margen: “Es mejor no hablar. Incluso cuando te diga algo, yo me quedo mirando para otro lado o cambio de tema”. Pero Ginés no se cayó: “Porque hoy en día las mujeres están más protegidas que el lince ibérico, pero sino Adara ya me iba a escuchar”. Unas palabras que han sido duramente criticadas por la audiencia.

Las redes se volcaban rápidamente en señalar este comentario calificando la actitud de Ginés de 'machista', 'vergonzosa' y 'cobarde', aunque no era la primera vez que se advertía de un comportamiento del Rey del bocadillo. Tanto es así que su propia hija ha criticado algunas de las actitudes que está mostrando en la isla.