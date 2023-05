La relación entre Ginés Corregüela y sus hijas no está siendo perfecta desde que entró en Supervivientes. La llegada de Yaiza al plató primero y después a la isla hizo saltar por los aires toda la relación que pudieran tener, y así lo ha dejado claro Miriam, su hija pequeña y defensora en el plató. Sin embargo Ginés, aislado en Honduras, tiene clara una cosa: sus hijas tienen que entender su elección y así se lo ha hecho saber a sus compañeros.

"Yo quiero hacer mi vida como yo quiera", aseguraba a Diego y Raquel Arias, subrayando que no entendía "lo que ha habido allí", dando a entender que sabía lo que había ocurrido en España hasta la llegada de Yaiza. "Ella sabe lo que tiene que hacer. Ella puede tener movidas con todo el mundo pero con mis hijas que no se meta. Ella podría haber entrado si hubiera querido", continuaba explicando dejando cada vez más claro que Yaiza habría contravenido las reglas dándole información de fuera, algo que prometió no hacer.

Eso sí, a la hora del oráculo, Ginés precisamente preguntaba si estaban bien sus hijas a lo que el abuelo de Alma y Manuel Cortés respondía que "sí", algo que emocionaba al tiktoker

Telecinco

Esta actitud no ha gustado nada a Miriam que reaccionaba en plató: "se va ella y es cuando llora, ahora llora, cuando yo fui le miré a los ojos y me dejó aquí como una mierda, ahí no llora... que yo no le voy a dar elegir nada, y no quiero seguir el ejemplo que está dando". Además, dejaba clara una cosa: que después de todo lo vivido no estará en el centro del plató el día que vuelva de Honduras: "yo no estaré para recibirlo a puerta gayola, seré justa conmigo misma, me ha dejado de la mano de Dios".

"Para mi esto es personal, me ha llegado al corazón, ha afectado a mi casa, a mi familia y no quiero que me afecte más", sentenciaba. Eso sí, no se arrepentía de nada puesto que "gracias a que hemos ido se ha descubierto todo lo que ha pasado", y ahora su madre está viviendo una segunda oportunidad. "Mi madre está genial, está en su momento más vivo, viviendo, es libre, es la mejor mujer y me alegro que se haya quitado a mi padre porque le anulaba como persona. Y es mi padre y me duele. Me duele porque no ha sido un padre para mi. Yo he venido aquí a defenderlo, y lo habéis visto, a día de hoy estoy aquí para que llegue a la final si sigue siendo justo consigo mismo pero sino, estaré aquí opinando pero sin apoyarle"

Telecinco

Por ahora, a la que sí que tendrá que ver este martes será a Yaiza, quien vuelve después de su expulsión definitiva. Un reencuentro que no sabe cómo se desarrollará puesto que dependerá de la actitud de la novia de Ginés. "Ella desde primera hora ha ido con la metralleta por nosotros", recuerda Miriam, quien opina que seguirá con la misma actitud cuando vuelva: "creo que va a ser muy maleducada, que va a ir a por mi. Ella nació así y va a morir así, porque es maleducada e irá a más".

En este sentido, ha afeado a su padre que en los insultos de Yaiza a Asraf se quedara callado y no defendiera la verdad. "Lo que me molestaba es que él era partícipe de lo que ella hacía y encima lo apoyaba, ojalá vaya adelante y se centre en él y sepa valorar las buenas cosas y no apoye lo malo", ha deseado.