Raquel Bollo ha sido la protagonista de la visita de este martes en Supervivientes. Después de la visita del abuelo de los hermanos Bollo, ha sido la diseñadora la que ha podido ver a sus hijos después de un pequeño juego que le hacía la organización. Raquel aterrizaba en la Playa de los olvidados donde encontraba a Artur Dainese y Jaime Nava, quienes se escondían en el refugio, y tres cuerdas en la playa, cada una de ellas estaba atada a un cayuco en el que había a bordo una persona: Asraf, Alma o Manuel. Y después de escoger a Alma, llegaba el turno de Asraf.

Al verse, lejos de haber un encuentro frío como todo el mundo pensaba, ambos se fundían en un abrazo con una sonrisa, de hecho, Raquel corría hacia él. Y es que ambos han compartido momentos bonitos antes de esta participación en el programa.

Telecinco

"Hoy es un mal día, estoy de bajón, no tengo fuerzas, he perdido la prueba por mi culpa...", empezaba a decir Asraf. "Es normal. Quédate con lo bonito de todo esto", explicaba Raquel Bollo quien destacaba que "es un logro" sobrevivir. "Todo está bien, no te preocupes por nada, vuestras cosas son vuestras cosas aquí y no pienses en lo que hay fuera", le quería tranquilizar la diseñadora. "Esto es una convivencia, si no os podéis llevaros bien, pues nada, pero esto es una convivencia, la playa es muy grande y esto es un concurso", remarcaba.

Raquel y Asraf repasaban en ese momento la relación que tenían fuera: "me quedo con lo bonito que me ha contado y que hemos vividos. Ellos son adultos y las cosas suyas que las solucionen aquí, de convivencia, por vuestro bien, sería una pena que os fueseis solo teniendo discusiones: reíros, divertíos, bañaos... y si no puede ser no pasa nada. En un bloque no nos llevamos bien todos los vecinos". Un mensaje que también daba a sus hijos.