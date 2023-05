La relación entre Miriam Corregüela y Yaiza Martín sigue siendo de lo más tensa. Hija y novia de Ginés, se han encontrado en el plató de Supervivientes un día más y entre ellas han saltado chispas y, sobre todo, acusaciones. Nada está bien entre ellas y todo se puede ver cuando salta el tema controvertido: Ginés. Y precisamente esto era lo que hacía que Yaiza lanzara la primera pulla sin mirar nunca a Miriam a los ojos, como ya había hecho en días anteriores que habían coincidido.

"La defensa no ha sido la que debería ser", se limitaba a decir Yaiza criticando el papel de la hija de su novio en el plató, "¡está ahí para defenderlo no para humillarlo ni insultarlo!". "No lo he tirado en ningún momento", añadía Miriam sin poder meter baza ante los comentarios de Yaiza.



"Ella es la 'tolo': todo lo lía, lo sabe, lo habla, lo masca", acusaba Miriam a Yaiza. "Tú sigue igual. Yo no voy a contestar. Para eso va a estar su padre para que él le responda, no lo voy a hacer yo", contestaba entre dientes Yaiza. "Tú no eres la más indicada para hablar de humillaciones", le criticaba Marta Peñate a Yaiza. "Ella está defendiendo aquí a su padre con todo lo que ha visto, y eso es muy difícil", apuntaba Carmen Borrego.

Estallido delante de Diego

Con la llegada de Diego, la tensión entre Yaiza y Miriam aumentaba. Sobre todo, después de que el concursante explicara su punto de vista sobre la relación de Ginés con Yaiza: "La primera visita de su ex mujer y su hija emocionó mucho a Ginés y le dije que hiciese caso a su corazón. Esa misma noche lloró mucho toda la noche porque él sentía que se había equivocado y estaba enamorado de Yaiza y allí cambié y le dije de nuevo que siguiera su corazón. Yo he visto que se quieren de verdad".

"Me alegro por la amistad que habéis tenido", le decía Miriam a Diego aunque, más tarde, confesaba que "el problema va a ser cuando llegue mi padre y vea todo el pastel aquí, que no es pequeño". Un comentario que Yaiza apuntaba por debajo a lo que Miriam aprovechaba para reivindicar la defensa que había hecho durante estos meses de su padre: "Es la gala de Diego, no le quites eso, por lo menos respétalo", le pedía Yaiza.

Entre las dos, Diego callaba sin saber donde meterse. "Las cosas siguen siendo como las contó Ginés, disfruta de tu gala", le decía Yaiza al ex concursante mientras que Miriam le confesaba que se alegraba por él y defendía que había sido un gran concursante. "No creas que nadie es amigo porque esté con mi padre, porque esto ha roto muchas cosas", apuntaba.

La frase no le gustaba para nada a Yaiza que saltaba rápidamente a contestar a la hija de su novio: "A mi me hablas con educación tú primero, que tengo nombre, ¡cuidado con la falta de educación porque lo sabe!". "¡Ya me miraste a los ojos!", gritaba.