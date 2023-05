Tras su expulsión de Supervivientes, Diego Pérez ha llegado a España y lo ha hecho, como todos sus compañeros, aterrizando en el plató para hacer un repaso de su concurso este martes. Una entrevista muy dura en la que se ha enfrentado a la opinión de la audiencia sobre sus comportamientos con Asraf y, sobre todo, su silencio ante la discusión entre Asraf y Yaiza. Todo ello después de cuestionar la decisión de la audiencia sobre su salida.

Y lo primero que ha hecho ha sido reiterarse y volver a señalar lo que opina que son los motivos que han llevado a la audiencia a expulsarle: que Adara tiene muchos seguidores y que no dijo lo que tenía que decir. "Yo me desvinculaba de la movida, no quería que afectara en mi reality y ni afirmaba ni desmentía", reiteraba.

Telecinco

En la entrevista, Marta Peñate criticó que no hiciera autocrítica ya que, desde su punto de vista, había tenido otros errores: "Lo mal que lo has hecho ha opacado lo buen superviviente que eres. No estás aquí ni por Adara, ni por tu silencio cómplice de lo que hizo Yaiza... estás aquí porque no has dicho nada a la cara, has sido muy pesado detrás de tus compañeros, y al fin y al cabo la audiencia es soberana y es lista". Una primera intervención que fue subiendo en el tono: "tú hablas de tus grandes principios, ¿sabes qué son los principios? Cuando ves a esta señora machacando a un señor digas 'no, por ahí no', esos son principios en la vida". "¿Pero por qué tengo que decir nada yo?", reiteraba Diego.

Yaiza, sintiéndose aludida en el plató, reiteraba su apoyo y defendía a Diego que no cambiara de opinión: "Nada que no puedas ver. Es todo por Adara. Tenías la opinión perfecta ahí dentro, no le des la razón a Adara y Asraf". "El problema es que te sientas aquí y sigues viéndolo como un tema menor. Ha habido una expulsión directa por ese motivo. Sigues pensando que fue un problema menor y no lo es. No se puede humillar a un compañero", sentenciaba Carmen Borrego, a lo que Yaiza contestaba: "No lo intenten confundir. Que no, que no".

La doble personalidad de Asraf

Acto seguido, Diego veía los vídeos en los que es cómplice de la actitud de Yaiza hacia Asraf, participando incluso en hacerse el silencio cuando llegaba o algunas bromas a su costa. "Asraf sabe provocar y te busca.Y al final saltas y yo con los nervios a flor de piel saco mis calentadas que no son cosas que debería decir", justificaba. "Hay cosas que no se ven: al final todo se va a ver ni los buenos son tan buenos ni los malos son tan malos. Tira muchas pullitas porque sabe a quién echarlas y cómo".

Unas palabras que Raquel Bollo aprovechaba para criticar a Asraf y defender la actitud de Manuel: "buscamos la naturalidad y si resulta que hay una persona que provoca para hacerse la víctima y ganarse el rincón llorando, no es natural, mal o bien, acertados o desacertados, están siendo naturales".

Telecinco

"Si resulta que todo el mundo estamos contando más o menos lo mismo que yo y después en Palapa solo se te posiciona tu amiga detrás de ti, ¿está equivocado todo el mundo?", apuntaba Diego. Una postura que Alexia Rivas señalaba como 'peligrosa': "Nadie se busca cómo le han tratado. Yo soy responsable de como yo me comporto. Si tienes que tener lo que hay que tener para reconocer qué paso ese día".

Ante esto, Marta Peñate, que recordaba que tiene "un master en realities", sostenía que la actitud de Asraf puede ser la que apuntan sus compañeros pero que ellos también ayudan a que así sea: "¿Que él se puede aprovechar de ser víctima? Os jodéis porque vosotros lo hicisteis. Se lo estáis poniendo en bandeja".