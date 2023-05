"Te quiero presentar a alguien que está a tu izquierda", le decía Carlos Sobera a Yaiza en el plató de Supervivientes en el que entraba con un sonoro silencio, después de que ella justificara su mal comportamiento en Supervivientes, del que, aseguraba, estaba muy arrepentida. El presentador señalaba en ese momento a Miriam Corregüela, hija de Ginés, el novio de Yaiza, a lo que la ex concursante era muy clara: "No la quiero conocer, gracias. Tú no quisiste conocerme nunca, ¿entonces?". Una respuesta que sorprendía a la hija de Ginés puesto que en la isla había dicho que quería quererlas y formar parte de la familia, pero no solo eso, y es que esto ya venía de antes del concurso. "Me dices 'no te quiero conocer' viniendo a mi trabajo a verme", aseguraba Miriam.



Telecinco

Ante las críticas de Miriam, que se quejaba de que había apagado a su padre en el concurso y le había perjudicado, Yaiza, sin querer mirarla en ningún momento a la cara, mantenía el silencio en un primer momento. "Se está aguantando porque sino sale su verdadera personalidad", apuntaba Marta Peñate. "Cuando yo me fui sé cómo habló de su padre en una revista", acababa diciendo Yaiza quien aseguraba que Miriam no había defendido a su padre en ningún momento. "Inclusive con todo lo que ha dicho de su padre, estoy segura de que su padre cuando salga del concurso, ese día da la patada al padre y no viene al plató". "¡Eso lo sabe todo el mundo! Yo no voy a esperar aquí a mi padre, tengo dignidad", contestaba Miriam acusando a Yaiza de "meter mierda a Ginés de mi hermana y mi madre".

La verdad es que la vuelta de Yaiza ha sido una de las más tensas hasta el momento, siendo criticada por todo el concurso que ha hecho y su actitud que ha generado broncas muy duras y tensas por las que ha querido pedir perdón. Sin embargo no ha sido así con Miriam no así a su hermana, Laura. "A Miriam no tengo nada que decirle, a Laura sí quiero pedirle disculpas porque el último Deluxe que ella fue... por mi comportamiento por no saber decir las cosas... le dije que se cuidara porque estaba intoxicada con información que Miriam le dio distorsionada. Y no quería que fuera un ataque", añadía Yaiza. "A Laura la destrozaste", respondía Carmen Borrego quien estaba aquella noche.

Finalmente, Yaiza entraba en discusión con Miriam, eso sí, mirando en todo momento al monitor, el suelo o Carlos Sobera, pero nunca a la hija de su novio. Ella le echaba en cara no haber defendido a su padre, mientras que Miriam dejaba claro que lo había defendido "a espadas y bastos" hasta que entró ella en juego y empezó a atacarlas.