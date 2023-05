Mask Singer ha supuesto una revolución en la televisión española. La idea de mezclar un clásico concurso musical con el misterio de la identidad oculta de los intérpretes del original surcoreano King of Mask Singer ha enganchado ya a millones de espectadores en el mundo con sus múltiples adaptaciones.

En nuestro país se han emitido ya dos tandas en Antena 3 y, desde el miércoles 10 de mayo, está disponible la tercera temporada. Con Arturo Valls de nuevo al frente del formato y Los Javis (Ambrossi y Calvo) formando equipo con Ana Obregón, que se acordó de Alessandro Lecquio en el estreno, y Mónica Naranjo, Mask Singer asume el reto de mejorarse y estrena mecánica en los nuevos programas.

Como sabemos que supone un reto ponerse al día y seguir el hilo de las emisiones de Mask Singer 3, os ofrecemos un completo resumen de las galas, para que podáis repasar las mejores actuaciones, las conjeturas del jurado y hacer vuestras propias quinielas sobre qué famosos se esconden bajo las máscaras. Además, recopilaremos todos los rostros que se vayan descubriendo en las sucesivas emisiones, para no olvidar quiénes nos sorprendieron desde el inicio de la edición hasta su gran final.

Resumen Gala 1 - Mask Singer 3

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Faraona no lo ha tenido fácil en su llegada a Mask Singer. La máscara más imperial se ha tenido que enfrentar con Alienígenas y Caballito de Mar en el primer duelo de la temporada versionando 'La niña de la escuela' de Lola Índigo.

Sin embargo, su vibrante actuación no le ha servido para conservar su anonimato. Los locos pronósticos de los investigadores han ido desde la presidenta de la Comunidad de Madrid Isabel Díaz Ayuso, hasta Rigoberta Bandini, que es por quien se han terminado decantando finalmente.

Pese a haber confundido a Ana Obregón, Javier Calvo y Javier Ambrossi, Faraona se ha visto obligada a quitarse la máscara. "¡Quítatela, quítatela...!", cantaban los presentes antes de quedarse congelado al descubrir que debajo del traje se escondía... ¡Arantxa Sánchez Vicario!

Mónica Naranjo, por su parte, no caído en las trampas de la deportista. "¡De lujo!", exclamaba la cantante después de recibir las felicitaciones de sus compañeros ante tan acertada predicción.

Pero aún quedaba una sorpresa más: ¿Quién era Arlequín? Pese al varapalo que supone tener que desenmascararse y decir adiós al programa, Arlequín cuenta con el orgullo de ser la primera celebrity extranjera que conocemos en esta tercera temporada.

This content is imported from Twitter. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

¡La super actriz y empresaria estadounidense Tori Spelling (@torispelling) se escondía tras la máscara de Arlequín! 🤩💥 ¿La habías descubierto?



Patrocinado por @BimboEsp #BimboEsQuerer pic.twitter.com/WVEEvLouwm — Mask Singer (@MaskSingerA3) May 10, 2023

"¡Take it out!", le han tenido que gritar los presentes para que Tori Spelling entendiese que debía deshacerse del disfraz. No obstante, la actriz se ha atrevido a saludar a los investigadores en un perfecto castellano.

Ninguno de ellos parecía creerse lo que estaban viendo, a excepción de Javier Ambrossi, que tenía claro quién se escondía bajo la máscara. Mónica Naranjo ha confiado en su compañero y se ha sumado a la predicción de que Tori era nuestro Arlequín.

'Mask Singer 3': los desenmascarados

Antena 3

Las entregas de esta tercera edición de Mask Singer son más emocionantes. Dos máscaras se descubren cada noche y aquí recopilamos todas.

Gala 1: Arantxa Sánchez Vicario es La Faraona y Tori Spelling es el Arlequín.