Ana Obregón viaja al pasado en su estreno en 'Mask Singer'. La actriz es el fichaje estrella de la tercera temporada del concurso y en el primer programa ha dado muy buenos momentos. Aunque hace un año que se grabó 'Mask Singer 3' y, desde entonces la vida de la presentadora ha cambiado mucho incluida la llegada de su nieta Anita, Ana Obregón se mostró muy implicada en su papel de investigadora y fue la absoluta protagonista de la noche. Además de mencionar a Alessandro Lequio, la actriz animó a Javier Calvo a arriesgarse y utilizar una de las novedades de la temporada: el botón del delator que permite a los investigadores pulsarlo cuando quieran y, si aciertan, la máscara debe de desenmascararse de inmediato pero, sino, deben someterse a un castigo.

Javier Calvo y Ana Obregón a la ducha de 'Mask Singer'

Javier Calvo, que ejerce de investigador junto a Ana Obregón, Javier Ambrossi y Mónica Naranjo, decidió ser el primero en pulsar el botón alentado por la actriz para desenmascar a una de las máscaras. "Tigre es Antonio Banderas" aseguró pero falló el pronóstico y, al final del programa, Arturo Valls le explicó cuál iba a ser su castigo y el de su compañera por animarle a usar el botón: pasar por la ducha de 'Mask Singer'. "Javi para dentro y Ana le enjabona" les dijo. Este momento ha recordado al mítico '¿Qué apostamos?' de TVE, presentado por Ana Obregón y Ramón García, en el que uno de ellos siempre acababa en la ducha.

Antena 3

Antena 3

Javier Calvo enseguida se ha despojado de sus botas y camiseta para entrar en la ducha de 'Mask Singer' pero Ana Obregón se ha resistido más. "Javi para la ducha y yo le miro. ¿Pero cómo me voy a meter yo en la ducha?" decidía mientra Javier Ambrossi le quitaba el micrófono y la ayudaba a meterse en el habitáculo a pesar de sus reticencias. Al final, han acabado los tres dentro de la ducha y Arturo Valls ha pedido agua mientras Mónica Naranjo, que estaba vez se ha librado, decía que no se metía ahí para luego constiparse. "Momento historia de la tele" decía Arturo Valls. Tras la ducha, Ana y los Javis han salido de la ducha bailando y riendo aunque han reconocido que el agua estaba helada.

This content is imported from Twitter. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

¡@javviercalvo y Ana Obregón cierran la noche mojándose tras haber fallado en «El delatador» 🤣



Ya dijimos que esta edición de #MaskSinger venía más fuerte que nunca... 😋



Directo ▶️ https://t.co/jJvK0OchRs #MaskSingerEstreno pic.twitter.com/02PKBBMEK9 — Mask Singer (@MaskSingerA3) May 10, 2023