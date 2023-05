Ginés ha sido el noveno expulsado de Supervivientes. El rey del bocadillo ha sido el elegido por la audiencia para abandonar el concurso en la undécima gala del reality donde estaba nominado con dos pesos pesados de la edición: Jonan Wiergo y Manuel Cortés. Una nominación dura en la que el influencer vegano era el primero en salvarse para, acto seguido, hacerlo el cantante que se rompía a llorar abrazado a su hermana, Alba Bollo, de la emoción: "gracias a toda la gente que me apoya, a mi hija, a la madre de mi hija... Gracias porque quiero seguir aquí", remarcaba a la audiencia al conocer el veredicto.

Emocionado, Ginés recibía la noticia debatiéndose en su foro interno entre lo esperado y la sorpresa ya que sabía que se trataba de una nominación muy difícil de salvarse, aunque gran parte de él no quería volver a España. "No quiero volver, tengo una liada ahí... me quedo en Honduras", bromeaba con Jaime Nava hace unos días.

Telecinco

"No tengo palabras. Me hubiera gustado quedarme pero también tengo ganas de ir a España y solucionar mi papeleta. Dar las gracias a Supervivientes y a todo el equipazo que hay detrás que se lo merecen", explicaba Ginés en la Palapa. Antes de su salida, la ventaja se la daba a Raquel Arias porque "se merece para mi estar en la final" mientras que el lastre se lo dedicaba a Asraf, el cual abría finalmente: vetado en el juego de líder.



Ahora Ginés tendrá que enfrentarse a todo lo generado alrededor de su figura tanto mediáticamente como en su familia y es que el enfrentamiento entre Yaiza y Miriam es irreconciliable, y la situación con su familia. "Lo que más me inquieta es que tengo que hablar con mis hijas que ahora es lo más importante que tengo ahí, y aclarar las cosas con ellas", confesaba entre lágrimas a Jorge Javier minutos después de la expulsión. "Les diría que ellas saben el tema que hay, lo saben mejor que nadie. Cuando empezamos la separación fueron las que me dijeron que era lo mejor que nos podía pasar. Tengo la decisión tomada y me tienen que respetar", añadía.

Telecinco

Y es que la organización hacía una excepción con Ginés debido a "todo lo que ha ocurrido en los platós". Así que ha afrontado antes de lo previsto puesto que la organización le ha preparado un adelanto de lo que ha ocurrido en los platós en su ausencia, ante lo que no se inmutaba mientras Yaiza se rompía en el plató. Antes de ello, Jorge Javier le preguntaba si Yaiza era la mujer de su vida, a lo que Ginés respondía que "no hay que adelantar acontecimientos" aunque sentenciaba que "ahora mismo sí" está enamorado de ella.



"La sensación es agridulce", decía Miriam ya que lamenta que la situación personal haya empañado su concurso. "La tranquilidad que tengo es que a partir de ahora se va a defender él, sin ataques, insultos y descalificaciones. Defensa", declaraba acto seguido Yaiza. Eso sí, la hija de Ginés remarcaba que no estará para recibirlo en el plató: "Lo que menos se merece es que llegar y echarle todo en cara", señalaba Miriam.