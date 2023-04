Aguasantas es la nueva colaboradora de Sálvame para hablar sobre Supervivientes. Y es que no hay nadie como ella que conozca a Manuel Cortés, pues es su ex pareja y madre de su hija. Una relación que le ha hecho ser muy cercana a Raquel Bollo. Además, su actual pareja, Juan José, es el padre de la hija de Alma Bollo, la hermana de su ex, lo que le hace estar aún más ligada a la familia. Sin embargo, lejos de ser esto un aliciente para poder comentar el concurso que están haciendo los hermanos, parece que se ha convertido en un obstáculo.

Al parecer, su colaboración en 'Sálvame' no le está gustando a Raquel y, como consecuencia, esto estaría pasándole factura con su pareja, tal y como la propia colaboradora ha dejado ver en su intervención en el programa. Y es que Aguasantas no se sentiría nada libre de poder decir lo que piensa por miedo a la posible reacción de su ex suegra y cómo repercutiría eso en su actual pareja. "Es agobio y respeto por esa situación, no tengo miedo a nadie", señalaba Aguasantas.

“¿Por qué no dices lo que piensas realmente de Manuel?”, le preguntaban y ella respondía que no puede hacerlo: “Todos sabemos que, de una forma u otra, todavía me siguen ligando algunas vías hacia ellos. Todos sabemos la que Raquel formaría y la que ha formado desde el minuto uno”. Y es que el enfado podría no ser solo verbal sino que también podría utilizar a sus nietos incumpliendo el régimen de visitas. "Lo que estás diciendo es gravísimo, y si fuera verdad lo primero que tiene que hacer tu pareja es ir al juzgado y denunciarlo, y tu obligación es decirlo aquí públicamente porque es lo mejor para defender sus intereses como padre", sentenciaba Kiko Matamoros.

"Ella se ha puesto en contacto con personas cercanas a mi para que no viniese", aseguraba Aguasantas quien destacaba que, aunque ella no había hablado de nada que no fuera del concurso, la visita de Isa Pantoja al plató podría haber hecho que el viernes pasado "haya hecho algún despunte que provocara cosas", sin dar más detalles. “No puedo hablar porque no me pertenece, aunque me perjudique y no quiero hablar de eso. Yo intento hacer mi trabajo bien dentro del caos”, respondía Aguasantas ante los intentos de los colaboradores.

En este sentido, aprovechaba para mandar un mensaje a Raquel Bollo aunque, reconocía que hacía mucho tiempo que no se veía ni sabían la una de la otra: "públicamente seguiré siendo por ser la ex nuera de Raquel Bollo porque soy conocida por eso. Y si me llaman, y aunque no me llamen, si a mi se me planta un día de decir 'voy a comentar eso', lo voy a hacer sin ningún problema. Ha habido muchísimas personas que lo han hecho muchísimo peor que yo y no públicamente" y a pesar de eso mantiene relación con esas personas porque "a ella lo que le pesa es lo que se hace públicamente".