Isabel Pantoja está siendo un tema recurrente en Supervivientes en esta edición. Y no por los temas del corazón sino por sus temas musicales. En varias ocasiones la organización ha hecho sonar canciones de la tonadillera poniendo a prueba los conocimientos de su yerno, Asraf Beno, sobre su discografía y ahora era Bosco el que estaba siendo puesto a prueba después de confesar en la playa que no conocía quién era Isabel Pantoja. "Claro, como no ha cantado nunca en inglés, es normal que no la conozca", bromeaba Manuel Cortés con Adara quien se sorprendía de que ni siquiera le sonora el nombre de la cantante. "Seguro que si me cantas algo me suena", decía Bosco, sin embargo cuando Manuel le cantaba un estribillo, el sobrino de Pocholo no era capaz de identificar la canción. "Es una asignatura pendiente", confesaba tras preguntar a Manuel qué parentesco tenía con ella: "es mi tía, la prima de mi padre... mi tía segunda". Una revelación que Adara aprovechaba para lanzar una pulla a Manuel: "Aquí ya no vienen parientes, vienen allegados".

Ante esta conversación, Jorge Javier Vázquez ya en la Palapa quiso pillar a Bosco preguntándole que le siguiera el estribillo de la leña arde, algo que acertaba, pero no así con el célebre "mi pequeño del alma" que ni siquiera le sonaba. "¿Qué me dices de esta? 'Hoy quiero confesar'", le tiraba Jorge Javier ante la estupefacción de Asraf y la fascinación de Bosco: "no la he escuchado nunca pero la cantas muy bien". "Si no has oído a Isabel Pantoja, al tito Agustín ya ni hablamos... 'Yo quiero amores normales'", comentaba Jorge Javier haciendo que Asraf se arrancara cantando y bailando: "Esa está muy chula". Una salida que el presentador ni Isa Pantoja se esperaban riendo a carcajadas. "Tendré que hacer mis investigaciones", concluía Bosco. "Te pondré al día", le decía Asraf.

