Adara Molinero no puede más en Supervivientes. Después de tres meses de convivencia en el concurso y tras la visita de los familiares de Jaime Nava y Artùr Dainese, la 'reina de los realities' finalmente estalló hace unos días. En la misma noche que era testigo de la visita de los hasta entonces olvidados y en la que tenía noticias de su hijo Martín, estallaba en lágrimas y gritos con la organización. "Cada semana me digo 'esta es la semana', y cada domingo me doy una hostia y pienso que no pasa nada que la semana que viene será el momento ¡y mi madre no viene! ¿dónde coño está mi madre? Solo necesito un abrazo de mi madre, y que me dé fuerzas, nada más, ¿pido tanto?", gritaba Adara. Unas súplicas que van a ser escuchadas finalmente y es que, Elena Rodríguez .



Telecinco

La madre de Adara, Elena Rodríguez, será la próxima visita oficial a Honduras, tal y como ha anunciado Carlos Sobera en el último 'Conexión Honduras'. "¡Vamos! Estoy dispuesta a ir enseguida que he esperado mucho", ha confesado Elena con una sonrisa de oreja a oreja al anunciar que, tras la histórica visita de Pocholo, ella sería la que pisaría también la tierra de Supervivientes.

Además, Elena ha confesado qué es lo que la dirá cuando acuda a verla: "la pienso decir lo bien que está haciendo todo, y las cositas también que ha hecho mal, que son pocas". "Pero sin desestabilizarla", apuntaba Carlos Sobera quien se preocupaba por cómo se pudiera tomar las críticas Adara, quien ha demostrado que está muy sensible. "Se pueden decir las cosas sin ser dura, lo haré para no desestabilizarla. Pero son más las cosas que está haciendo bien", destacaba Elena.

Esta será la segunda sorpresa emotiva que recibe Adara en su paso por el programa, después de que el día de la madre recibiera un mensaje de su hijo Martín. Una