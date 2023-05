Ginés Corregüela es todo una polémica en sí mismo. El paso del Rey del bocadillo por Supervivientes no ha dejado indiferente a nadie y, si al principio conquistaba por su espontaneidad y sus momentos de buen rollo, la entrada de Yaiza hizo que diese un giro de 180 grados convirtiéndose en el foco de las peleas y los malos momentos. "Esta mujer le absorbe, ha apagado su luz", llegó a decir Manuel Cortés de Yaiza tras su primera bronca con ella. Ahora que ha llegado a España, arropado por parte de su familia, y después de conocer todo lo que se ha hablado en torno a su figura en los platós, ha realizado un ofrecimiento que ha sorprendido a todos, sobre todo a Diego Pérez, su mejor amigo en la isla y que ha empezado a desconfiar de él nada más salir.

Telecinco

Precisamente al conocer que Diego desconfiaba de él, Ginés comenzaba a dar explicaciones queriendo dejar a su amigo tranquilo. "No he hablado nada con Yaiza de un embarazo, yo no sé nada, de hecho ella sabe que si es por mi mejor que no, porque no querría pero si viene, vale", confesaba Ginés dejando más relajado a su amigo hasta que tendía la mano a 'Sálvame Deluxe'. "Hay una máquina de la verdad, me gustaría que me metan ahí para que vean qué es verdad y qué no de todo lo que se ha dicho", apuntaba.

Este último comentario no ha gustado nada a Diego que ha seguido desconfiando de si Yaiza y Ginés habían acordado algo para "seguir vendiendo su relación o el embarazo después de Supervivientes". Unas sospechas que se han generado en el plató y en las redes, sobre todo después de los comentarios más repetidos de Ginés a Yaiza: "ya lo tenemos todo hablado" o "espérate a que yo llegue".