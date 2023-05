Ginés ha sido el noveno expulsado de Supervivientes. Y la organización ha hecho una excepción con él: a diferencia del resto de expulsados, en esta ocasión no se han esperado a que vuelva a España para enfrentarse a todos los frentes abiertos que tiene en la actualidad. Por ello ha visto un resumen muy rápido de algunas de las intervenciones de su ex mujer, Yaiza y sus hijas en 'Sálvame' y 'Sálvame Deluxe' durante su estancia en Honduras. "Me sorprende bastante cuando ella es una mujer a la que no le han gustado nunca las cámaras y me sorprende bastante...", confesaba Ginés Corregüela.

Telecinco

La organización le ha dejado elegir entre hablar con Yaiza y Miriam: "me estás poniendo en un compromiso muy grande porque las dos tienen su versión", decía al principio aunque finalmente elegía a su hija. "El concurso que has hecho, para mi, eras un finalista", iniciaba Miriam quien confesaba que estaba muy dolida en este momento "he tenido un toro que torear que no me correspondía a mi". "Al final cuando fuimos mamá y yo ahí, nos dejaste aquí con un trapo 24 horas después. Mamá no va a ningún lado así que imagínate cómo estaba aquí y lo que hay".

Aunque al principio Miriam estaba muy relajada, empezaba rápidamente a ser muy clara: "Para mi la persona que tienes a tu lado no es la correcta y no vas a ser feliz. Te esperaré en casa para que me des las explicaciones que creo que me merezco de siempre", ha sentenciado. Ante estas frases, Ginés sentenciaba que "he tenido siempre los pies en el suelo pero la he cagado", ha asegurado. "Yo me alegro mucho por ella y yo quiero hacer mi vida con quien yo quiera y me tenéis que respetar", ha añadido. No obstante, Miriam sentenciaba que "para mi no es tu felicidad pero lo decides tú, nadie más".