El periodista Germán González, la semana pasada, soltó un bombazo en el podcast de Laura Fa e Iban García, 'En todas las salsas': "Mi fuentes ven, supuestamente, a Maxi Iglesias morreando con una mujer, una presentadora que todos conocemos. Estaban pendientes de la gente, que no les viesen. Esta persona que comió la boca a Maxi Iglesias, mientras él le comía la boca a ella es... Eva Soriano".



Y entonces, saltó la noticia y la bomba. Poco después, el mismo actor se encargó de poner fin a los rumores. Aprovechó la noticia de la tercera temporada de 'Valeria' para desmentir su presunta relación con Eva Soriano: "Ya de paso, aprovecho que estoy aquí para decir que no me gustan las noticias falsas y que se digan cosas que no son verdad".

This content is imported from Twitter. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Fea Soriano (@EvaSoriano90) reivindica los derechos de los menos agraciados. pic.twitter.com/xOh4ZlCMpA — Cuerpos Especiales (@CuerposEspecial) May 17, 2023

El cabreo de Eva Soriano sobre la noticia

Eva Soriano está indignada y lo ha dejado claro en la sección Eva grita a una nube de Cuerpos especiales. "A lo largo de la última semana se me ha relacionado en medios de prensa rosa con un fulano... Hasta aquí todo OK. Esto ya va a ser una dinámica que en calidad de famosa tengo que aceptar, que solo por compartir aire y espacio con ciertas personas pues se me puede relacionar. OK. Hasta aquí todo bien", le ha dicho a Iggy Rubín.

"¿Qué ha pasado con todo esto? Yo he leído algunos medios por puro morbo y me he dado cuenta de una dinámica que se repite en varias ocasiones. Se pone en muchos medios que ¡qué suerte tiene Eva por estar con ese jato! Porque claro, es alguien que potencialmente es guapo, pero a mí ya se me ha puesto como si yo fuera el adefesio".

"¡Qué suerte tiene Eva! ¿Me ha tocado el Euromillón? ¿Me ha salido a devolver hacienda? ¿Me ha salido en el análisis que no tengo colesterol?", se ha quejado. "¿Suerte de qué? ¿Soy yo Quasimodo y él es Esmeralda? ¿Soy Beatriz Pinzón Solano, Betty La Fea? A mí eso me parece feísimo. ¿Qué suerte voy a tener por estar supuestamente con un guapo? Te voy a decir una cosa. El guapo no le ha puesto ganas a nada, el guapo es guapo porque es guapo, porque el guapo quizás no sabe hacer una oración subordinada, pero la fea se lo curra, la fea sabe hacer una oposición... Pim, pam, pum".

"Igual la suerte no la tiene la fea, igual la suerte la tiene el guapo por estar con una fea con la que quieran estar los guapos. Yo cuando vi hace años que Adrien Brody estaba con Elsa Pataky no dije '¡qué suerte Adrien Brody!', pensé 'algo tendrá Adrien Brody".