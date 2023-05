Sabemos que es difícil mantenerse al día de todas las polémicas que se comentan por internet, pero esta, realmente, merece la pena y es que salpica a Eva Soriano y al Festival de Eurovisión. Al menos por las risas que está generando. Hace unas semanas, Eva Soriano (Tu cara me suena 9, La noche D) acudía a La Resistencia en una de sus visitas habituales al programa, pero la cita acabó siendo de lo más particular. La cómica aprovechó para mostrar su indignación ante una actitud de la artista Loreen que había vivido recientemente.

David Broncano le preguntaba si tenía algún tipo de roce o 'beef', termino anglosajón empleado sobre todo en redes, con algún cómico. Soriano aclaró que no tiene problemas con compañeros, pero sí con una celebrity a la que le había "hecho la cruz" cuando fue una de los presentadores de la Gala Drag de Gáldar. Según lo previsto, el evento debería haber terminado y, posteriormente, estaba programado un concierto de la cantante sueca Loreen, candidata por su país en Eurovisión 2023 y ganadora de la edición de 2012 con Euphoria. Sin embargo, según expuso la presentadora, ella se subió al escenario antes del inicio de la gala obligando a equipo y audiencia a esperar casi 45 minutos más a que ella terminase, incluso ante las indicaciones de la propia Soriano para que interrumpiese su show. Esta actitud es la que ella calificó como "de mala compañera".

Cuando @evasoriano90 le puso la cruz a Loreen. Y con razón.



No podemos legitimar que se puede ser gilipollas solo por tener fama y éxito. Por mucho que hayas ganado Eurovisión, hayas hecho un temazo o tengas mil de seguidores. pic.twitter.com/FTuD3TPQ2w — La Resistencia por M+ (@LaResistencia) February 28, 2023

Eva Soriano resuelve cantando su 'pique' con Loreen (Eurovisión 2023)

Aprovechando los eventos promocionales de Eurovisión 2023, el portal Yotele pudo entrevistar a Loreen el pasado mes de marzo. La cantante fue preguntada por lo ocurrido en la Gala Drag y ella expuso su desconocimiento de este asunto. "Lo siento. No sabía eso, de verdad. No sé si fue porque tuvimos algunos problemas técnicos que hicieron que tuviésemos que posponer el concierto". Con estas explicaciones Loreen quiso aclarar que no actuó en otro horario por imponer sus condiciones, sino más bien respondiendo a las instrucciones de su equipo. En cualquier caso, pidió disculpas por su actitud: "No me gusta cuando la gente espera por mí. (...) Espero que me perdone".

Pero Eva Soriano no podía dejar pasar esta ocasión. En la misma semana en que se celebra Eurovisión 2023, competición en la que participa Loreen por segunda vez, la presentadora de Showriano ha iniciado su programa del martes 10 de mayo con una actuación muy especial. Empleando la melodía de la canción con la que representará a Suecia, titulada Tattoo, le ha cambiado la letra en una especie 'pulla' cómica definitiva con la que zanja la polémica de la forma que mejor sabe, con su mejor humor.

