El final de la segunda temporada de Valeria dejó el camino preparado para una temporada 3 de la serie española de Netflix, pero hasta el momento la plataforma no ha hecho ningún anuncio sobre el futuro de la ficción protagonizada por Diana Gómez, Paula Malia, Silma López y Teresa Riott.

Además, teniendo en cuenta que la serie de novelas de Elísabet Benavent, en la que se basa la serie, cuenta con cinco libros, hay suficiente material para que las historias de Valeria, Lola, Carmen y Nerea continúen en nuevos episodios. Por ahora solo queda esperar la respuesta oficial de Netflix, que suele tardar al menos seis semanas en evaluar la reacción de los espectadores y aunque no comparte estas cifras, suelen influir en la renovación o cancelación de un programa.

'Valeria' Temporada 3: argumento

Al final de la segunda temporada de Valeria, la editorial se prepara para recibir a su autor más reciente, Bruno Aguilar. Por ello, se sugiere que en una tercera temporada este nuevo personaje podría convertirse en una parte importante de la vida de la escritora, incluso podría ser su nuevo interés amoroso. Tras divorciarse de Adrián, el personaje interpretado por Diana Gómez intenta iniciar una relación seria con Víctor, pero él le propone algo diferente.

En la última escena, ella responde con un mensaje de texto. ¿Aceptará una relación "sensata"? Mientras, Lola continúa con su viaje a Viena, Nerea consigue trabajo en la misma editorial que su amiga y Carmen y Borja continúan con los preparativos de su boda. Por lo tanto, estas historias también deberían continuar en los próximos capítulos.

'Valeria' Temporada 3: reparto

Valeria (Diana Gómez) y sus tres amigas Lola (Silma López), Carmen (Paula Malia) y Nerea (Teresa Riott) son fundamentales en la historia. Otros personajes importantes son Víctor (Maxi Iglesias), Borja (Juanlu González), Cris (Júlia Molins), Lidia (Esperanza Guardado), Zaida (Mero González) y Sergio (Aitor Luna). Si la serie se renueva para la tercera temporada, podemos esperar que la mayoría de los actores que interpretan a estos personajes repitan sus roles.

También queda por ver si Adrián (Ibrahim Al Shami) continuará apareciendo en la vida de Valeria si la serie regresa para la temporada 3. El episodio final de la temporada 2 insinúa un nuevo personaje que podría desempeñar un papel importante en la vida de Valeria; es un escritor Bruno Aguilar. Esto significa que se pueden agregar nuevos actores al reparto a la mezcla si se renueva la serie.

FELIPE HERNÁNDEZ/NETFLIX

'Valeria' temporada 3: fecha de estreno

En lo que respecta a la tercera temporada, Netflix ha tardado en revelar cuándo sería posible ver la continuación de las dos primeras entregas. Sin embargo, sí teníamos una pista de su continuidad, pues la serie está inspirada en las novelas de Benavent, por lo que los espectadores se apresuraron a señalar que quizá era el momento de incluir algunas tramas emocionantes como la que abre Bruno.

Pues bien, aunque las previsiones auguraban que la temporada 3 de Valeria se lanzaría en algún momento de finales de 2022, finalmente será la serie que inaugure el verano en Netflix. El próximo 2 de junio tenemos una cita con Valeria y sus amigas.

This content is imported from Twitter. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Ojalá vivir en cualquiera de estas dos historias ❤️ #Valeria vuelve el 2 de junio y #UnCuentoPerfecto llega el 28 de julio. pic.twitter.com/blfJfIZp0X — Netflix España (@NetflixES) May 10, 2023