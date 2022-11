Ningún matrimonio es perfecto, ni siquiera los de nuestros famosos (especialmente los de todos estos que han roto sus relaciones en 2022), y es que aunque en muchas ocasiones compartan en sus redes sociales su felicidad, la procesión va por dentro, y la última que ha confesado en esta línea es Laura Fa. La colaboradora de 'Sálvame' es una persona muy privada a la que no le gusta hablar de su vida fuera de la tele, pero ha hecho la excepción en una entrevista para el programa XL de Catalunya Ràdio, donde no se ha cortado a la hora de hablar de su matrimonio.

La periodista lleva con su marido nada menos que 26 años. Casi tres décadas en las que le ha dado tiempo a casarse (en 2003), a tener dos hijos, a disfrutar de grandes vivencias, a tener momentos mágicos y otros no tanto, como su enfermedad... pero en la mayoría de ocasiones la vida real se ha impuesto, y reconoce que ambos han tenido que ponerle mucho esfuerzo a su matrimonio, especialmente en los últimos años en los que ella ha pasado a la primera línea televisiva desde que consiguiera su puesto como colaboradora en 2016: "Lo de estar yendo y viniendo a Madrid, han sido estos últimos diez años, y sí que ayuda [a la convivencia]", ha confesado, dejando claro que también es sano echarse de menos de vez en cuando, "pero también tienes que organizarte muy bien, porque a veces te toca anular planes, porque me toca ‘Deluxe’. Esto lo tienes que trabajar mucho, porque puede afectar, pero sí que es verdad que empezar jóvenes es una ventaja", ha reconocido.

Laura se ha mostrado muy real sobre los malos momentos que también ha habido en sus 26 años de relación: "Hemos pasado mil crisis, mil mierdas como muchas parejas, pero aún estamos aquí". A pesar de eso, cree en su matrimonio, y si se acabara está segura de que sería "con dolor", y que no se ve con otra persona que no sea él: "Yo, por ejemplo, no viviría con nadie más, con ningún otro hombre, porque no le aguantaría. No me planteo tener ahora primeras citas con otro hombre, porque la verdad es que he tenido suerte, qué quieres que te diga".

El marido es un discreto ingeniero que no tiene (ni quiere tener) nada que ver con el mundo de la televisión. Según ha revelado la propia Laura, entiende y respeta la profesión de ella -a pesar de los dramas que vive casi a diario-, que la ha convertido en personaje público, pero él mismo ha marcado el límite y ni siquiera le permite a su mujer postear fotos suyas en las redes, a excepción de alguna ocasión especial: "Me enfado mucho con él, porque no me deja que lo 'cuelgue' ni en las redes sociales, y hasta se esconde, porque le da vergüenza", ha confesado. "Le digo '¡jo, parezco madre soltera!'", ha bromeado.