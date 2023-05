Bosco ha protagonizado el momento más tenso, hasta la fecha, de las nominaciones de 'Supervivientes 2023'. Hasta Carlos Sobera, que presentó la gala en sustitución de Jorge Javier, estaba de los nervios. Tras la expulsión de Jaime Nava, los supervivientes se enfrentaron a las nuevas nominaciones, que venían con cambios. Asraf Beno y Bosco habían ganado la inmunidad tras su gran prueba en 'Noria infernal', por eso, las nominaciones tendrían una nueva dinámica: dos nominados por el grupo -en caso de empate desempatarían los líderes poniéndose de acuerdo-, y dos nominados de manera directa por ellos, cada uno elegiría al suyo.

Manuel y Alma Bollo nominaron a Artur. "En la convivencia esta semana no me ha gustado su forma de ser en cuanto a la desconfianza. Tiene comportamientos que no son correctos con el grupo", se justificaba Manuel. Su hermana añadía: "Le semana pasada le di un voto de confianza nominando a Bosco, ya que era el nuevo, y ha sido pelea tras pelea, desconfianzas, me ha acusado de robo... Es el único con el que he tenido problemas esta semana". Artur le devolvía la nominación a Manuel.

Captura TV

Raquel Arias, que esta semana podía nominar a dos compañeros -un privilegio que ganó en la prueba de recompensas de Pocholo- daba sus votos a Adara y a Jonan. El influencer nominó a Artùr por "la tensión que ha habido esta semana, por el jaleo, te lo comes". Mientras que Adara, daba su voto a Raquel y se justificaba alegando que era "una de las personas con las que menos relación he tenido durante todo el programa".

Así que Artùr quedaba como nominado del grupo y había que desempatar entre Jonan, Adara, Manuel y Raquel. Bosco y Asraf, tras pensárselo mucho, desempataron subiendo a a la tabla a Manuel. Ahora ya sólo quedaba conocer los nombres de los nominados directos. Mientras el novio de Isa Pantoja nominaba a Raquel Arias, con la que no ha tenido mucha afinidad durante todo el concurso, Bosco no lo tenía tan claro. Miraba a Adara, miraba a Jonan... hasta Carlos Sobera le insistía para que se decantase porque "había que irse a dormir a casa".

Captura TV

Tras unos segundos, que parecieron minutos, el sobrino de Pocholo nominó a Jonan. Todo parecía claro y el presentador hacía recuento de los cuatro nominados, cuando Bosco, in extremis, cambiaba de opinión. "Espera, espera, disculpa, ¿Alma no estaba nominada? Pues la nomino a ella. He dado tantas vueltas en la noria que no me entero de nada", argumentaba Bosco. De esta forma, Artur, los hermanos Cortés Bollo y Raquel Arias se convertían en los nominados de esta semana.