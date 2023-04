David Bisbal en uno de los mejores y más queridos artistas de nuestro país. Y este 2023 ha estado marcado por la celebración de sus 20 años en la música. Desde que salió de la famosa Academia de 'Operación Triunfo' el almeriense no ha parado de cosechar éxitos. Después de celebrar este aniversario con 20 días de conciertos sin parar en el Teatro Albéniz, ser nombrado Hijo Predilecto de Almería , estrenar una nueva edición como coach en 'La Voz Kids', David Bisbal ha viajado Las Vegas junto a su familia para recibir un nuevo galardón.

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

El almeriense ha sido premiado con Pioneer Award por sus 20 años en la música en la octava edición de los Latin American Music Awards 2023. Allí, David Bisbal posó de lo más enamorado junto a su mujer, Rosanna Zanetti. La pareja no dudó en regalar un romántico beso a los fotógrafos de la alfombra roja. El matrimonio derrocha complicidad y felicidad a partes iguales en cada una de sus apariciones públicas.

Stephen Greathouse/Shutterstock

David Bisbal quiere otros 20 años de carrera

David Bisbal, visiblemente emocionado, ha subido al escenario para agradecer el reconocimiento a sus fans, a su familia y a los que le han otorgado este premio: "Madre mía de mi vida. Me enamoré de la música latina hace 20 años gracias a grandes compañeros como Ricky Martin, Chayanne y Juan Luis Guerra. Eso me permitió enamorarme de verdad de la música latina. Cuando tuve la oportunidad de grabar mi primer disco, decidí fusionarla con mis raíces, mi bandera. Hasta la fecha, no he parado. ¿Y saben qué? Estoy listo para los próximos 20 años. ¡Vamos!".

"Cómo están los máquinas", el vídeo viral de David Bisbal

David Bisbal se ha vuelto viral esta semana por un vídeo en el que, tras su actuación en el festival Primavera Pop, de Los 40, celebrado en el WizinKcenter, de Madrid, se dirige a unos fans con la frase "¿Cómo están los maquinas?". Tras esta frase, el almeriense accede, de la manera más humilde y amable, a hacer unas "fotillos" con sus fans.

This content is imported from TikTok. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Tal ha sido la repercusión de su vídeo viral que el propio equipo de Fernando Alonso reaccionaba al ya mítica frase de David Bisbal. Uno de los técnicos entraba en boxes preguntado, ¿cómo están los máquinas?

"Él sí que es 'el máquina, de los máquinas'!!! Ole y Ole mi Fer", escribía el cantante junto al vídeo que ha compartido el piloto de Fórmula 1 en sus redes sociales.

DC Comics