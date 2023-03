David Bisbal se emociona al hablar de su padre. El cantante es profeta en su tierra y, en 24 horas, ha recibido dos importantes reconocimientos: el de Hijo Predilecto de Almería, que recogió en su tierra natal el pasado 27 de febrero, y el de Hijo Predilecto de Andalucía, que le entregaron en un acto institucional celebrado en el Teatro de la Maestranza de Sevilla un día después. El 28 de febrero, coincidiendo con el Día de Andalucía, el almeriense estuvo en la capital hispalense arropado por su esposa Rosanna Zanetti y se emocionó al subir al escenario para recoger su galardón. En el escenario, David Bisbal se abrazó a Eva González, presentadora del acto, y emocionado tuvo un recuerdo muy especial para sus padres a quienes les dedicó el reconocimiento.

En el vídeo de la parte superior, recogemos los momentos más emocionantes del discurso de David Bisbal tras recoger su reconocimiento como Hijo Predilecto de Andalucía. Además de acordarse de Lola Flores, que compartía galardón con él, y de su hija Rosario a la que dijo tener mucho cariño, el cantante se emocionó al hablar de sus padres. En la ceremonia el cantante cumplió el sueño de su madre que era que cantara en 'Himno de Andalucía y también tuvo un recuerdo para su padre, José Bisbal, que afectado por una enfermedad degenerativa, no pudo acompañarle. ¡Dale al play y descubre sus palabras!

Gtres

"Me habría encantado también que mi padre hubiera podido venir pero hace tiempo que, sin dejar de estar físicamente, se fue a su mundo y, por desgracia, hoy no es capaz de reconocernos" revelaba sobre la salud de su padre. "Mi padre es campeón de España (de boxeo) pero antes es campeón andaluz y recuerdo jugar con él, él con su flamante cinturón de campeón andaluz y yo tratando de enfrentarme al gigante de mi padre con su cinturó de campeón. Además del emocionado recuerdo a su familia, en su discurso de agradecimiento, David Bisbal recordó sus tiempos en la orquesta Expresiones con la que recorrió toda Andalucía y pudo apreciar la riqueza de sus pueblos y tradiciones. "Cumplir sueños hace que tenga que pagar un alto precio y es vivir lejos de mi tierra, Andalucía, pero siempre tenía un sonrisa en el corazón cuando me presentaban como el cantante almeriense o andaluz", comentó.