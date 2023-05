Emma García ha estallado contra Ginés Corregüela. Desde que el concursante de 'Supervivientes 2023' regresó a España no deja de dar titulares: su llamada en directo a Miriam, su comentario íntimo sobre sus relaciones con Yaiza o cuál fue el detonante del fin de su matrimonio, son algunos de ellos. Unas declaraciones y una actitud que no gusta a todo el mundo, entre ellos, a la presentadora de 'Fiesta', que se lo ha dejado bien claro.



Emma, que no suele salirse del guion de su programa, se ha revelado contra el ex superviviente tras el trato que el jienense dio a uno de los reporteros de 'Fiesta'. El programa tenía las primeras declaraciones de la supuesta amante del tiktoker, cuando este aún estaba casado con la madre de sus hijas, y quería conocer la versión de Ginés. Como el jiense tenía que llegar a Mediaset para participar en 'Conexión Honduras', un reportero de fiesta se desplazó hasta la entrada del grupo mediático para esperarle. Pero, a su llegada, ni habló ni siquiera se dignó a mirar a la cara al reportero. Un trato que no gustó nada a la presentadora y no dudó en reprochárselo: "Me ha sorprendido para mal. Una cosa es que no quieras contestar y otra cosa es que ni mires a la persona que tienes ahí. Me ha parecido maleducado con su forma de proceder".

Captura TV

Emma salió en defensa de su compañero en pleno directo y este le agradeció el trato explicando cómo se había sentido ante la actitud de Ginés. "Él sabe perfectamente que estamos aquí y yo comprendo que sea una situación difícil, pero ayer yo estuve con ellos. No lo he entendido. Es tan sencillo como decir que no quieres contar nada. Ha sido un momento bastante tenso y esperábamos un mínimo de él", se defendía el periodista.

Momentos antes de este incidente, el programa repasó el paso de Ginés por el 'Deluxe' y Emma ya dejó claro que no le gustaba nada el comportamiento del 'rey de los bocadillos'. "¿Este señor es así?", preguntó a los colaboradores, sorprendida, tras escuchar algunas de las declaraciones del jienense. "No se trata de sinceridad, se trata de respeto", remarcó.