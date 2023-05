Ginés Corregüela se ha convertido en uno de los personajes más populares de la televisión tras su paso por 'Supervivientes'. Ahora, tras su expulsión del programa, ha visitado por primera vez el plató del ‘Deluxe’ para dar respuesta a todas las polémicas que se han generado en torno a su vida personal mientras se encontraba concursando. Junto a él han estado tres de las cuatro mujeres de su vida, su exmujer Isabel, su hija Laura y su actual pareja, Yaiza.



Ginés ha comenzado su entrevista hablando sobre su matrimonio y contando cómo era para él la actitud de Isabel y cuál fue el detonante del fin de su matrimonio: "Nosotros siempre hemos tenido una relación muy fría y nunca hemos tenido el temilla ese del matrimonio que se quiere".

Sus problemas sexuales

Ginés ha explicado que nunca se ha sentido descuidado por su mujer, pero que él sentía que no le amaba, sobre todo, "respecto al tema sexual" porque "notaba que no estaba receptiva".

Isabel no se ha podido callar ante las dolorosas palabras de su exmarido y se ha enfrentado a él: "Una relación no se basa nada más que en el sexo ¿Vale? Una persona necesita también que la apoyen, que la acompañen, que sea un compañero, un amigo. Si tú durante un montón de años no lo tienes, como comprenderás tampoco puedes dar mucho si a ti no te dan".

"Solo le he puesto los cuernos, no la he maltratado"

Ginés fue infiel en muchas ocasiones a Isabel, su exmujer y madre de sus hijas. Y un tema recurrente fue sobre las faltas de respeto que tuvo hacia Isabel. "No he puesto una palabra mala para ella", explicaba el rey de los bocadillos de TikTok. "No, solo le has puesto los cuernos, y ya está. Y que no te daba amor", le respondía entonces María Patiño.

"Pero yo nunca le he faltado el respeto", a lo que Patiño le contestaba: "Poner los cuernos es faltar el respeto". El concursante del reality no se mostraba conforme con esta explicación, y matizaba:"Pero digo maltrato en la casa". "Estás diciendo que no la has maltratado, muy bien, enhorabuena", le decía María Patiño, con muchísima ironía.

Este tio es gilipollas

Vamos ahora su mujer tendrá que agradecerle que no la maltratara#deluxe pic.twitter.com/YZ1qUu6fcR — MaryGH2 (@Mary202085797) May 19, 2023

Le pidió un segunda oportunidad a su exmujer

Isabel, harta de la situación y de sus mentiras, ha dado un paso hacia el frente y se ha enfrentado al rey de los bocadillos: "Tres días antes de irte a Honduras me estás diciendo que te dé una oportunidad ¿Para qué? Si te fuiste con ella allí".



Isabel ha revelado el contenido del mensaje que le envió Ginés: ·"Un mensaje que lo tengo en el móvil: 'Isa, sé que lo que estoy haciendo no está bien ¿Me darías una oportunidad?" Según Ginés a Isabel la quiere, pero a Yaiza la ama.