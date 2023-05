Asraf se ha venido abajo. El concursante de Supervivientes vuelve a vivir una situación muy similar a la que sufría en un principio tras sus broncas con Manuel y el resto, después de una dura discusión con Adara Molinero que ninguno de los dos se esperaba. "Te he dicho muchas veces fuera de cámara que si te pasaba algo", explicaba Adara a lo que Asraf contestaba que él ya le había contestado en esas ocasiones. Tras un primer acercamiento infructífero parece que la situación no ha mejorado, tanto que en el juego 'En honor a la verdad', se han lanzado duras pullas.

Siendo sincera, Adara confesaba en un juego que esperaría una puñalada de Bosco pero "que no esperármela es otro cantar", explicaba emocionada: "van pasando cosas que no te las esperas y te llegan así y te sientes decepcionada, y duelen mucho más todavía". Después, Raquel Arias señalaba que esperaba la puñalada de Asraf, lo que le rompía.

Pero esperaba la respuesta de Asraf, que, en publicidad, se desahogaba pero, a la vuelta Laura Madrueño le hacía repetir sus palabras. Con la voz quebrada y ante la estupefacción de sus compañeros, Asraf calificaba de "falsos" a sus compañeros ante la situación que está viviendo en el concurso ahora que Adara le ha dado la espalda.

"Esto es insoportable, la situación: de repente te encuentras ahora unas palabras que en la convivencia dicen 'es convivencia, ya está', pero luego te encuentras diciendo esto y 'sigues flipando'. No voy a abandonar porque este es el concurso de mi vida, pero muchas veces me dan ganas", se desahogaba Asraf. Unas palabras a las que sus compañeros no podían dar crédito puesto que no entendían esta situación.