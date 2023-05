Alma Bollo está al límite en Supervivientes. Después de haber pasado 89 días de extrema supervivencia y la salida de su hermano Manuel por problemas médicos, el cuerpo de la concursante aún tiene altibajos de fuerzas y, al igual que Adara Molinero y Jonan Wiergo tuvieron un momento muy duro de fuerzas las semanas pasadas, Alma ha tenido un bajón muy fuerte en estos días, tanto, que ha tenido que ser atendida por sus propios compañeros desde primera hora de la mañana al no poder ponerse ni siquiera de pie. "Estoy... que no veo. Me duele la cabeza", explicaba Alma nada más despertarse por la mañana, "me da miedo estar así". "Ya, estoy yo igual, mi cuerpo no reacciona. Mi cabeza quiere pero mi cuerpo no reacciona", apuntaba Adara quien recordaba que Jonan y ella estuvieron dos semanas así, tiempo en el que les llamaron la atención por no hacer labores de supervivencia y que finalmente pudieron sobrellevar tras varias recompensas.

Telecinco

Pero no ha sido este el único momento. Visto que necesitaban azúcar, la organización les hacía un banquete de nubes de gominola para todos, y mientras leía el pergamino en su papel de líder, Alma se quejaba de seguir mareada. La sensación no se iba y, cuando cogía el paquete de nubes, tenía que pedir ayuda a Jonan y caer de rodillas puesto que no se podía mantener en pie: "estoy mal, no veo", se quejaba. Finalmente, tras un momento de descanso recuperaba fuerzas.

Después de este bajón demostraba que se encontraba perfectamente haciendo una prueba de semifinal de liderato que batía récords. Durante 20 minutos estuvo soportando un tercio de su peso actual con diferentes dificultades. Entre gritos de dolor, Alma era capaz de aguantar clasificándose junto a Bosco y Asraf para la final de esta prueba que se disputará el domingo. Un derroche de fuerzas con el que deja claro que, a pesar de todo, sigue luchando.

Telecinco