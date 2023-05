Durante la primera parte de 'Tierra de Nadie', que no se emitió en Telecinco y que solo se pudo ver por Mitele Plus, Carlos Sobera anunciaba la preocupación que ronda la cabeza de Adara: únicamente desea que su madre se sienta orgullosa de ella y de sí misma.

La superviviente charlaba con sus compañeros y les transmitía su inquietud: "No quiero que ella, por nada del mundo, piense que no nos ha cuidado bien. Quiero que ella se sienta orgullosa. Ha sido muy buena madre. Quería decírselo cuando vino pero no pude", comenzaba.

Captura TV

Adara Molinero se ha mostrado profundamente agradecida con Elena: "Por todo lo que ha hecho por nosotros. Se ha dejado la piel, es una buena madre, muy buena madre. La quiero muchísimo y lo más importante es que siempre ha estado para lo bueno y en lo malo", decía. "Aquí me he dado cuenta de que, si alguna vez ha cometido algún error, yo como madre también lo voy a cometer. Que no se sienta culpable por nada. Valoro muchísimo todo lo que ha hecho por mi hermano y por mí".

Bosco la animaba con sus palabras: "Yo estoy seguro de que ella está muy orgullosa de ti". Jonan se sumaba al sobrino de Pocholo: "¡Hombre, claro!". Pero, después de destacar el buen papel que Elena ha tenido como madre, también lo ha querido hacer con su papel como abuela: "Y como abuela es... Se ríe con él, se tira por el suelo, hace de todo. Me dijo que se sentía orgullosa de la educación que le estaba dando a mi hijo y de mí como madre. Ojalá escuche todo esto", finalizaba. Elena reaccionaba entonces desde plató: "Me ha encantado".

Captura TV

Nueva discusión de Adara con Asraf

Cuando parecía que Adara y Asraf habían solucionado sus problemas, los problemas han vuelto a surgir entre los concursantes. Los supervivientes organizaron una hoguera de la sinceridad en la que se confesaron lo que pensaban los unos de los otros.

Asraf desveló que lo que más le molesta de Adara son sus altibajos en el carácter. Estas palabras no sentaron nada bien a la exconcursante de 'Secret Story' que estalló contra su compañero. "Yo estoy flipando. Sigue intentado pintar una imagen de mí que no es, sigue tergiversando, sigue manipulando y espero que lo que quieras, lo consigas".

Cuando llegaba el turno del novio de Isa Pantoja, Adara aseguraba que le podía más "quedar bien delante de una cámara que una amistad". "No lo comparto ni de coña, me dan igual las cámaras. Yo soy siempre igual", se defendía él

"Te gusta siempre quedar bien. A mí me da esa sensación", le aseguraba Adara. "Me duele mucho que pienses esto de mí", le aseguraba el exconcursante de 'GH VIP'. "No entiendo cómo te haces el dolido. Es lo que llevas tu haciéndome muchas semanas. Lo único que te importa es el concurso", le reprochaba Adara.