La unificación ha sido completa en Supervivientes. Después de 56 y 42 días aislados, respectivamente, Jaime Nava y Artur Dainese han vuelto a la convivencia con el resto del grupo generando tensiones. Aunque han estado encerrados en un corralito todo el fin de semana, ahora hay tres bocas más que alimentar y la comida no es que sobre. Por eso los concursantes han empezado a hacer estrategias: "Hemos hecho una supervivencia pura y dura durante más de 50 días y ahora tenemos que hacer supervivencia con juego", se quejaba Artùr Dainese.

Pero todo lo malo se espantaba al día siguiente cuando aparecía Adara Molinero quien llegaba portando leña y haciendo sentadillas delante de los "nuevos vecinos", algo que parecía revolucionar las hormonas de los olvidados. Pero Adara no se quedaba quieta, y se acercaba con Jonan en varias ocasiones a preguntar qué tal estaban.

Telecinco

"Yo es que hablo poco. Soy muy tímido, tienes que trabajar con eso", le decía Artur a Adara estableciendo un nuevo objetivo tras la marcha de Kat, lo que la dejaba a ella sin palabras. "¡Adara sin palabras!", se sorprendía Jaime. "Os estáis empezando a poner un poquito peleones dentro de esa jaula", añadía Adara, a lo que Jonan confesaba que también estaba viendo cómo ella se habían revolucionado los tres chicos dentro del corralito que le había proporcionado la organización.

Telecinco

"El domingo dos de nosotros salimos de aquí", bromeaba Diego con Adara a pesar de que las broncas del inicio del concurso les ha hecho distanciarse mucho, tanto que han sido su nominación fija el uno del otro. "¿Aguantarás hasta el domingo o quieres que salgamos ya?", respondía Artúr, a lo que Adara se sorprendía y, riendo, se marchaba del lugar.

Más tarde, en una nueva conversación, Artur se ofrecía a darle clases de italiano aunque Adara confesaba que ya sabía un poco pero no mucho. "Claro, con el Gianmarco ese", comentaba Artur. "¿Tú le dijiste 'chao' o 'arrivederci'?", preguntaba Jaime, "me lo dijeron a mi", respondía Adara. "Cuando salga de aquí hablamos", apuntaba Artur a lo que Adara nuevamente se quedaba sonrojada y se iba. "¡Se va ya! ¿Adónde se va? Siempre lo mismo, yo le hablo y ella escapa".

Un flirteo que era evidente para todos sus compañeros y también en el plató, aunque Elena Rodríguez, madre de Adara, no ha querido verlo: "Artur le tira caña y Adara está divirtiéndose. No veo que por su parte haya nada. Pero vamos, yo me callo...". "¡Ahora te entiendo Raquel!", confesaba entre risas. Cabe recordar que Elena ya opinó del modelo al inicio del concurso, y no fue una buena opinión. ¿Qué pasará ahora que Artur es concursante de pleno derecho y ha salido del corralito?