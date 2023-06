Ana Obregón es la protagonista del momento. Y no sólo por su vuelta a España tras el nacimiento de su nieta por gestación subrogada, sino por su labor en 'Mask Singer', y eso que la grabación del programa tuvo lugar mucho antes de tomar esta decisión de cumplir el deseo de su hijo Aless con una hija póstuma. Además, el programa de Antena 3 demuestra que Ana ha sido toda una estrella en Hollywood. Y así lo vimos con una de las máscaras. La sorpresa que se llevaron los investigadores al ver que Bo Derek se escondía bajo la Sirena de 'Mask Singer' fue brutal. Sin embargo, si hubo alguien a quien le hizo especial ilusión esta aparición fue a Ana Obregón, que fue la gran protagonista de la gala 4, ya que las redes también aprovecharon con memes la aparición de la máscara de Bebé y su relación con la presentadora.

Pese a que ninguno de los investigadores ha acertado, la alegría de Ana Obregón ha ido mucho más allá. "I love you, amiga" fue lo primero que digo. "¡No me lo puedo creer! ¡Tengo la carne de gallina! ¡Te quiero!", le ha gritado Obregón a la actriz cuando se ha desprendido de su máscara. Ana se ha lanzado a abrazar a su amiga y a hablar de la etapa en la que coincidieron en Los Ángeles. Tal y como ha dicho, ella acudió a Estados Unidos a grabar una película, y Bo se convirtió en su familia "cuando vivía en Los Ángeles". Ambas trabajaron juntas en 'Bolero', una cinta que dirigía el marido de la participante, John Derek, y que protagonizaba y producía. "'Bolero' fue la primera película que hice en Estados Unidos. Ellos [John y Bo] fueron mi familia. Cuando vivía ahí, erais mi familia. He estado en su casa, en su rancho con los caballos".

La invitada ha recordado cómo conoció a Ana Obregón: "Ella tenía un papel pequeño como una chica gitana. Nos gustó tanto que la pusimos de coprotagonista". Ana, de repente, sacó el tema de los gazpachos, que le encantaban a Bob. "Rodábamos por todas partes y se comía el gazpacho". "Todavía hago la receta de tu madre", le ha reconocido Bo Derek.

El emotivo reencuentro de Ana Obregón y Bo Derek

“He venido a veros, no sé cantar y ha sido como un desafío para mi valor”, explicaba en inglés la ex modelo, la primera en ser desenmascarada como Sirena. Junto a la americana, la investigadora ha recordado unas cuantas anécdotas de aquella época, como cuando desayunaban junto a los caballos. "Éramos niñas y nos cambió la vida juntas. Llevábamos 20 años sin vernos por lo menos. Somos más mayores, pero mejores".

"Mi primera respuesta fue decir que no, que no sabía cantar. Mi marido, que es cantante country, me dijo que lo hiciera. Sus consejos eran como los de un dictador, estaba todo el día insistiendo en que practicara. Cuando supe que estaba Ana en el equipo cambié", confesó ya desde su hogar.

"Esto es mágico. Gracias por darnos esta gran sorpresa, eres increíble", le ha dicho Javier Calvo, tan alucinado como Javi Ambrossi. "Tienes una voz preciosa y nos has dado este mágico e inolvidable momento con Ana. Esto va más allá de lo esperado. ¡Muchísimas gracias".

Como anécdota final, Ana Obregón le recordó a Ambrossi que deberá cumplir su promesa la próxima semana. La actriz estaba segura que bajo la máscara de Sirena se encontraba una mujer con acento americano, mientras que Ambrossi pensaba que era británico. Ella se apostó cortarse el pelo en ese mismo momento, mientras que su compañero se apostó bailar pole dancing en lencería. ¡Un momentazo para la próxima gala!