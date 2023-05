Tras la presentación de los dos grupos de máscaras, el miércoles pasado regresó el primer equipo a Mask Singer para volver a demostrar su valía sobre el escenario. Y ahora es el turno de que el segundo grupo vuelva a la competición. En esta gala, dos nuevas máscaras se suman al casting para intentar ganar el programa en igualdad de condiciones: Hada y Bebé.

Su anuncio en las redes sociales ha dado pie a que muchos usuarios lo relacionen con Ana Obregón, compartiendo memes y mofas. La presentadora, que forma parte del jurado de Mask Singer 3, tuvo en marzo un bebé por gestación subrogada. Posteriormente confirmó que la niña, Ana Sandra, es su nieta, ya que es la hija biológica de su hijo fallecido, Aless Lequio.

Cuando se grabó 'Mask Singer 3' -en marzo de 2022, Ana Obregón estaba atravesando un período menos convulso mediáticamente, ya que todavía no se sabía que estaba en pleno proceso de gestación subrogada de su nieta, Ana Sandra Lecquio. Seguramente para entonces la bióloga, que ya ha regresado a España con la bebé, ya lo tenía en mente o habría iniciado el proceso de gestación subrogada, pero no por ello estaría pensando en ello cuando vio a esta máscara.

Las redes se mofan del Bebé de 'Mask Singer' por Ana Obregón

lo mal q ha envejecido esta máscara teniendo a doña ana obregon d jurado…… https://t.co/3eS52ntfW1 — la nai💋 (@GuillNaiara) May 30, 2023

Aunque las redes han pensado diferente. "Lo mal que ha envejecido esta máscara teniendo a Ana Obregón de jurado...", comentó una usuaria en Twitter al ver a Bebé en 'Mask Singer'. "Que no vea esto Ana Obregón, que os la compra", comentó una persona. "Se viene Ana Obregón corriendo a robar el bebé y salir huyendo del plató para irse a Miami", escribió otra. "Ana Obregón sacando el talonario para comprar también este bebé", compartió una tercera.

que no vea esto ana obregón, que os la compra https://t.co/ZtdFSOvgjA — Paula 🔱🐥 (@Paaula98__) May 30, 2023

Además de conocer a Bebé, el último día de mayo también conoceremos a Hada, de la que descubriremos las primeras pistas e incluso puede que se convierta en una de las dos desenmascaradas de la noche. ¡Que arranquen las apuestas! ¿Quiénes se esconderán debajo de Bebé y Hada?

Se viene Ana Obregon corriendo a robar el bebe y salir huyendo del plato para irse a Miami https://t.co/yp0VTbDUeq — Luisito De Adara 💜✈️. (@suexcunmolinero) May 30, 2023