Tras el duelo que protagonizaron Orestes y Rafa durante meses en 'Pasapalabra', era muy difícil pensar que llegaría algún concursante que volviera a crear expectación en el concurso de Antena 3. Pues bien, parece que, después de que Rafa se llevara el mayor bote histórico de 'Pasapalabra', este cuenta con un concursante que apunta a tener un recorrido muy prometedor.

Se trata de Fernando Castro, un joven de Santiago de Compostela que derrotó en la silla azul a Andrea Siu, que había ocupado el puesto de Encarni Bonillo tras su abandono. El concursante lleva hasta la fecha un desempeño bastante bueno, "un ratio bastante correcto", como bien ha valorado el gallego, satisfecho

El increíble currículo de Fernando Castro, el concursante de 'Pasapalabra'

El gallego trabaja como investigador en la Universidad de Santiago de Compostela y en el Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago. La formación académica de este concursante no tiene límites y así lo demuestra el doctorado en Estadística y Genética que está estudiando mientras compagina sus apariciones en 'Pasapalabra'.

Después le preguntó cómo se organizaba: "¿Tienes tiempo para todo? ¿Ahora aquí también?". El santiagués contestó: "Sí, lo de 'ahora aquí también' es un factor que sin duda no va a ayudar a mi tiempo".

El día de su debut, Roberto Leal también le preguntó qué haría con los 388.000 euros del bote que había acumulado. Él soltó un discurso irónico y reivindicativo: "A mi edad, algunos tenemos un sueño loco, que es tener acceso a vivienda digna antes de los 40 años. Entonces, bueno, sobre todo uno que piensa en seguir la carrera investigadora, pues seguramente es un plan a futuro más sostenible, lógico y probable ganar el bote de un concurso de televisión que la carrera investigadora".

A dos aciertos (un fallo) se quedó el gallego de llevarse el bote de 'Pasapalabra'. Lo que sí se llevó como ganador de esa tarde fue 1.200 euros. «Llegaste, viste, venciste», resumió Roberto Leal al día siguiente. Fernando acumula 3.000 euros y ha demostrado, no sólo ser un prometedor concursante de 'Pasapalabra', sino alguien reivindicativo. Una tarde, Fernando llevó la camiseta del festival LGBT de La Coruña; y otro, una sudadera del cuadro de Vincent van Gogh 'La noche estrellada'.