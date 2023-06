La llegada de Alexia Rivas y Ana María Aldón en Honduras como fantasmas del pasado de este Supervivientes 2023 ha provocado todo un terremoto. Alexia concursó en la edición de 2021 la cual tuvo una peculiaridad con respecto al resto: sus concursantes quedaron en un barco varado durante el inicio del concurso saliendo poco a poco de él a la isla. En el barco Alexia permaneció 40 días lo que la dejó una espina clavada: nunca pudo lanzarse desde el helicóptero. Hoy, como fantasma del pasado lo ha conseguido.

Entre lágrimas, Alexia ha podido cumplir su sueño confesando su emoción a Ion Aramendi: "Para mi supervivientes fue más que un concurso, supuso un cambio de vida, y para mi esto es cerrar un círculo porque gracias a supervivientes hace dos años tengo la vida que tengo ahora y amo la vida que tengo ahora".

Telecinco

Tras esto, Alexia hacía la tradicional dedicatoria en la que había estado trabajando durante los dos años que ha estado a la espera de poder volver a Honduras: "Me lo dedico a mi misma, porque estoy orgullosa de mi y me lo merezco pero sobre todo a mis padres que tengo los mejores padres de mi vida, a mi abuelo, a mi hermano y a mis amigas que tengo el mejor entorno de España", ha asegurado.

Telecinco

Sin pensárselo dos veces, Alexia ha saltado del helicóptero en un salto limpio que todos los compañeros han aplaudido aunque ella confesaba más tarde un problema que había tenido al llegar al agua: "Casi me dejo los piños, me he dado con el agua un golpe grande pero está todo bien", decía entre risas.