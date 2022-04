Cada vez que se termina una edición de un reality siempre nos queda un sabor de boca un poco amargo, pero es algo que se nos pasa en seguida cuando los ex concursantes empiezan a RAJAR sobre todo lo que ha pasado tras las cámaras y los telespectadores no nos hemos enterado. De hecho, Lola Mencía, concursante de 'Supervivientes 2021', ha querido ser la primera en hablar claramente ahora que se acerca la nueva edición y, con una videollamada a cuatro junto a Omar Sánchez, Lara Sajen y Alexia Rivas, ha querido contar detalles y confirmar rumores.

Ha sido en su canal de mtmad donde Lola ha conseguido sonsacar todo: Lara Sajen ha sido la primera que ha hecho una confesión, y es que aunque se rumoreó y nunca se confirmó, efectivamente: robó, y no estuvo sola. ¡Olga Moreno también robó latas de comida! La ex de Antonio David Flores siempre negó la mayor, pero ahora se ha sabido la verdad. "Los jueves nos llegaba la cajita con las latas de comida para la semana. Entonces, cuando llegaban todos mis compañeros, yo iba corriendo, me bajaba de la barca y robaba una lata. Todos súper contentos porque decía 'qué bien, nos han llegado 4 latas... pero no sabían que yo ya había cogido una", ha confesado entre risas.

Lejos de reprochárselo, sus compañeros se han reído, y Lola hasta la ha excusado (claro, a ella también le pillaron): "Es que se pasa mal. Está mal robar, porque está mal, pero es que la supervivencia te hace hacer eso. No sólo estamos en el concurso para hacer el directo y luego vamos a un hotel. La gente nos ve, pero cuando apagan la tele, nosotros seguimos ahí pasándolo mal", decía, justo después de Alexia confesara que también robó comida a sus compañeros en el barco varado cuando los cámaras se daban la vuelta.

"El hambre te pone ciego, haces lo que sea por llevarte algo a la boca", apuntaba Lara, y Lola lo entendía a la perfección: "Es que hay que vivirlo. Cuando dicen 'eres más listo que el hambre' se refiere a que el hambre te hace hacer cosas que en tu día a día no harías, y no te das cuenta de que puedes llegar a unos extremos de robar al equipo, a tus compañeros o al que tienes al lado". "No es que se pase hambre, es que es peor de lo que te imaginas", añadía Alexia.

"La gente me preguntaba si me daban comida por detrás, y yo: '¡qué va!'", confesaba también Omar, al que también pillaron robando comida a la organización del programa precisamente porque lo único que tenían era bebida isotónica, unos gramos de arroz diarios y lo que pescaban, si es que lo conseguían. Precisamente la pesca era todo un reto cuando ya todos llevaban semanas pasando hambre: "Yo soy de mar, y a mí la cabeza me venció", ha dicho el canario. "Te quedas tan en los huesos que hasta el agua del Caribe, que es caliente, se sentía fría, porque no hay calorías en tu cuerpo. Por eso teníamos que ponernos el neopreno", apuntaba Lola.

Los días se hacen eternos en 'Supervivientes'

Sin duda, todos los detalles que han contado los cuatro ex concursantes son oro puro para los futuros participantes del concurso, que pueden saber ya lo que se les viene encima: "Los días se hacen eternos. A las 5 de la mañana ya es de día, y cuando pensabas todo lo que te quedaba te venías abajo. Te levantas, tomas el isotónico calentito, sí, luego comías... pero entre todo eso había un montón de horas muertas. Y llegaba la noche y lo único que podías hacer era acostarte, pero no te dormías. Los días, eternos", se reafirmaba Lara.

