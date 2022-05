'Dame tu cosita' en la final Captura TV Alessandro Cattelan, uno de los presentadores de la gala, se ha vestido con una traje de cuerpo completo verde croma para hacer una broma y claro las comparaciones con el lagarto animado de la canción 'Dame tu cosita', no se han hecho esperar. Algunos iban por el traje, otros comentarios han ido por otra... 'cosita'.

El capitán Pescanova se cuela en la gala Getty Images El look de The Rasmus, representantes de Finlandia no ha pasado desapercibido para la compañía Pescanova, que ha compartido un divertido 'tuit' con la imagen del vocalista con el impermeable amarillo y junto al que ha escrito: "Nosotros esta noche ya hemos ganado".

El consejo de Maneskin para los aspirantes Getty Images Como anfitriones y ganadores de Eurovisión 2021, el grupo Maneskin ha subido al escenario de Turín para interpretar uno de sus nuevos temas. Cuando el presentador le ha preguntado al vocalista qué consejo les daría a los aspirantes de este año, Damiano lo ha tenido claro: "Que no se acerquen mucho a las mesas".

Shledon Riley tiene Asperger Getty Images El representante de Austrilia, Sheldon Riley, ha triunfado cantando su tema 'Not the same'. Participó con éxito en talent-show, pero de su lado más personal destaca que padece el síndrome de Asperger.

Cambio de look de última hora Getty Images El cantante Nadir Rustami, representante de Azerbaiyán, se ha cortado los rizos que llevaba durante los ensayos. Un cambio radical de look que hace como guiño a su canción cuya letra dice que no hay que temer a los cambios.

Maro, de veterinaria a cantante Getty Images A punto de comenzar los estudios de veterinaria, esta portuguesa decidió dar un giro de 180º a su vida e inició los estudios de música en EE.UU.

La emotiva actuación de Ucrania Getty Images Kalus Orchestra, los representantes de Ucrania, lo han dado todo en el escenario y al final de su actuación han agradecido toda la ayuda de Europa tras la invasión de Rusia a su país. Muchas de las miradas han ido para el componente que "parecía la máquina de lavar el coche".

¿A lo Lisa Mineli? Getty Images Son muchos los que han comparado el peinado y el vestido de la cantante Monika Liu (representante de Lituania) con el de la gran Lisa Minnelli.

De mécanico a Eurovisión Captura TV Marius Bear, que representa a Suiza, iba para mécanico pero la música se cruzó en su vida y ¿quién sabe si seguirá los pasos de Celine Dion, que ganó el micrófono de cristal para Suiza?

¿El doble de Jared Leto? Getty Images Son muchos los que han comparado al representante de Reino Unido, Sam Ryder, con el actor Jared Leto...

