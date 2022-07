El Hormiguero nos invita cada semana a ser testigos de las mejores entrevistas a personajes de actualidad en diferentes ámbitos y en este lunes 4 de julio en que llega a su final la temporada 8, el equipo no podía prescindir de un último invitado, que además es un viejo conocido del formato.

Tras celebrar el especial por los 2500 programas el pasado jueves 30 de junio rindiendo homenaje al equipo que ha hecho posible durante algo más de 10 años que cada edición haya llegado a nuestras pantallas con ciencia, humor, actualidad y muchas otras secciones, El Hormiguero se despide hasta septiembre con el amiguete Santiago Segura como invitado de hoy.

Santiago Segura, el invitado de hoy de El Hormiguero

Esta noche visita el plató de El Hormiguero alguien muy especial para todo el equipo ya que Santiago Segura es un buen amigo del programa que además fue colaborador durante algún tiempo. El actor y director, que también es uno de los invitados que más veces ha acudido para ser entrevistado, llega a nuestras pantallas en este lunes 4 de julio para cerrar la temporada 8, pero también para hablar de su próximo estreno en cines.

Segura contará porqué deberíamos ir a las salas a ver Padre no hay más que uno 3, la tercera parte de su saga de comedia familiar que ha cosechado éxitos de taquilla en sus dos antecesoras y pretende continuar en la misma línea desde el jueves 14 de julio, su fecha de estreno.

El creador y protagonista de Torrente relatará las mejores anécdotas del rodaje, las experiencias con los más pequeños del elenco y la sintonía con sus compañeros de reparto como Toni Acosta, Loles León y Leo Harlem, entre otros. Pero también hablará del susto reciente que dio a todos sus fanes cuando reveló el accidente que había sufrido durante las grabaciones de la película.

