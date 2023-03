Tras el exitoso estreno de la décima edición de Tu cara me suena, Antena 3 ya prepara el estreno de su próximo gran formato. La tercera edición de Mask Singer acaba de arrancar motores con una primera promo llena de misterio.



Producido por Atresmedia Televisión en colaboración con Fremantle España, Mask Singer: adivina quién canta contará en esta nueva edición con nuevos famosos que intentarán que su identidad sea una incógnita cuando se suban al escenario. A pesar de estar grabado desde hace más de un año, la cadena ha logrado -gracias a la complicidad de los medios- que no se filtren los nombres de las celebrities que han participado en esta tercera temporada.



Todavía no sabemos quienes serán los famosos que participarán en esta tercera temporada, pues Antena 3 se ha encargado de guardar bien ese secreto. Lo que si sabemos es que a los mandos del programa seguirá Arturo Valls, y que en el jurado volveremos a contar con Javier Calvo y Javier Ambrossi, a los que se unen Ana Obregón, nuevamente invitada tras su participación en la segunda temporada, y Mónica Naranjo, que sustituirá a José Mota.



La segunda edición de 'Mask Singer' se emitió entre mayo y julio de 2021, hace prácticamente dos años, y registró una media del 16,4%. Desde su estreno en el 2020, Mask Singer se convirtió en uno de los espacios de más éxito de la cadena. La segunda temporada promedió una media de 1.749.000 espectadores y el 16,4% de share, una bajada importante respecto a la primera temporada, que superó los 2 millones de espectadores y logró el 23,6%, pero unos números difícilmente igualables por las cadenas rivales. Sin haber estrenado siquiera la tercera tanda de programas, Antena 3 ya ha encargado una cuarta edición a Fremantle, productora del formato.



Además, la tercera temporada de Mask Singer llegará con novedades en la mecánica que harán más emocionante esta nueva edición. ¿Serás capaz de adivinar quién se esconde tras las máscaras?