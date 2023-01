‘Cover night’, el nuevo formato musical que descubrirá al mejor cantante de versiones de España, comienza a desvelar algunos de los nombres que compondrán su propuesta para el prime time de La 1. El primero es Miguel Bosé, que se suma al proyecto como uno de los jurados que medirá el talento de los candidatos cada semana en el programa.

Producido por RTVE en colaboración con Shine Iberia, la productora detrás de Masterchef, el programa buscará a los cantantes más prometedores mayores de 16 años, especializados en reinterpretar con estilos diferentes grandes éxitos musicales, y desde ahora incorporará la opinión autorizada, la experiencia y la calidad musical de un jurado, del que de momento solo conocemos el nombre de Miguel Bosé.

El programa anunciará próximamente nuevos nombres. Los castings se han celebrado en Sevilla, Madrid, Barcelona y Valencia.

Más Miguel Bosé en televisión: así es su serie

El malagueño José Pastor (La otra mirada) encarna al Bosé joven e Iván Sánchez (Hospital Central) lo interpreta en su etapa madura, en la serie Bosé. Así lo han compartido los actores en su Instagram, con un vídeo que bien podría funcionar como spot publicitario de la serie. En él vemos a José e Iván, en lo que parece un momento cotidiano de sus vidas, conectando con la música de Miguel Bosé a través del popular éxito 'Como un lobo' en su versión original. Como guiño final a la conexión entre el pasado y el presente del personaje, cuando Sánchez para la música en su teléfono móvil la reproducción también se pausa para Pastor.

Ha sido una de las series más esperadas de la temporada por lo interesante que es el personaje que retrata pero, ahora que es inminente su estreno, el hype nos desborda. El propio Miguel Bosé ha compartido en sus redes la fecha de estreno de la serie que adapta su vida. En España aún no hay fecha para poder verla, pero es muy posible que la podamos ver dentro de poco en SkyShowtime España.