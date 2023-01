Sus padres se lo prohibieron. “Me dijeron que no me dedicara a la interpretación, pero desde pequeña soñaba con ello mientras veía dramas de época”. Por eso Eleanor Tomlinson borda el papel de Demelza en Poldark, la exitosa serie de la BBC basada en las novelas de Winston Graham que se emite de lunes a viernes en La 1, justo antes de La Promesa.

Se dice que es la nueva Downton Abbey.

Sí, pero es muy diferente. Nunca estás seguro de que vaya a ser un éxito. Lo importante es ser fiel al corazón del texto original.

¿Ha cambiado tu vida?

Por suerte, la personal no, pero me ofrecen más papeles que me permiten evolucionar.

¿Ha sido un trabajo complicado?

Sí, sobre todo por las largas horas de grabación: me levantaba a las cuatro de la mañana y llegaba a casa a la diez de la noche. Pero es parte del desafío, la vida social se va por la ventana.

¿Qué has aprendido de esa época?

Lo que me gusta de Demelza es que no se ajusta al perfil de mujer de la época. Aún así, tengo un asesor.

¿Qué Demelza veremos esta temporada?

La historia entre Ross (Aidan Turner) y Demelza seguirá siendo el foco principal. Su vida está en un punto muy incierto tras haber perdido a su bebé y el ingreso en prisión de su marido, pero seguirá siendo ella misma.

¿Crees que cada vez se hacen mejores papeles para las mujeres?

Definitivamente, sí. Es el momento de dar un último empujón, porque estamos empezando a tener oportunidades increíbles.

Tus padres eran actores, pero no querían que tú lo fueras.

Desde pequeña he vivido en ese ambiente. Crecí viendo Lo que el viento se llevó y, cuando hice El ilusionista [2006], confirmé que quería ser actriz.

¿Esta profesión puede dar miedo?

Sí, y más si vienes de un pueblo pequeño del este de Yorkshire (Inglaterra), como yo. El cambio es brutal.

¿Cómo ha sido trabajar con Aidan Turner?

Es un hombre muy generoso. Al principio, ensayamos muchas horas juntos para conseguir esa química.

'Poldark': así es la nueva serie de La 1

La serie es un drama romántico de época que incluye aventura, tintes sociales y la búsqueda de la justicia. La segunda temporada retoma la acción en el año 1794 y explora la relación entre Poldark y Demelza, especialmente tras la prematura muerte de su hija. Mientras los ecos de la Revolución Francesa ensombrecen las costas de Cornualles, Poldark afronta además la amenaza de una sentencia de muerte acusado de incitar a la rebelión. Los creadores han asegurado que será más oscura y seguirá planteando dilemas amorosos para Poldark entre su actual mujer y su antigua prometida.

'Poldark' se ha convertido en un enorme éxito en Reino Unido. Además, ya ha sido renovada por una tercera temporada. La serie está basada en las exitosas novelas de Winston Graham; se hizo una versión televisiva en los 70 que fue todo un fenómeno (también en España). Esta temporada se incorporan al reparto John Nettles ('Midsomer Murders') en el papel de un acaudalado terrateniente, y Gabriella Wilde en el papel de Caroline Penvenen.