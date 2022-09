¿Qué harías si tuvieras la oportunidad de empezar de nuevo? Esa es la pregunta que plantea Si lo hubiera sabido, un drama en el que la protagonista de la historia puede viajar hacia atrás en el tiempo para cambiar su vida. Netflix ya prepara el estreno de su nueva ficción española producida por Boomerang TV y protagonizada por un reparto de lo más televisivo.

Si lo hubiera sabido ha sido creada por Ece Yörenç (Amor prohibido, Sühan: Venganza y amor), autora de Fatmagül, y para los guiones en español se ha contado con Irma Correa, que ya demostró su habilidad para traer las historias turcas al público nacional con Alba, precisamente la adaptación de Fatmagül. "Muchas de mis producciones se han emitido en España, Fatmagül incluso se adaptó en castellano, pero ninguna de ellas me ha hecho tanta ilusión como Si lo hubiera sabido, ya que es la primera vez que un guion mío cobra vida como original en otro país. Estoy muy emocionada", asegura la creadora. "Si lo hubiera sabido es una historia entretenida y emotiva al mismo tiempo. Se trata de algo que pasa en la vida real y que recomiendo ver más de una vez para poder encontrar todos los detalles que se esconden en cada uno de los episodios", concluye.

Si lo hubiera sabido: sinopsis, reparto y fecha de estreno

La historia presenta a Emma, una mujer de 30 años decepcionada con su matrimonio y su rutinaria vida al lado de Nando (Miquel Fernández) con quien lleva diez años casada. Atrapada en una existencia sin emoción, se da cuenta de que si pudiera retroceder en el tiempo, no aceptaría la propuesta de matrimonio de Nando, así que decide que debe divorciarse de él. Unos días más tarde, un eclipse lunar poco común la envía 10 años atrás en el tiempo, al 2008. Ahora es una mujer de 30 años atrapada en su cuerpo de 20 y será en esta nueva vida cuando conozca a Rubén, alguien que le hará dudar. Emma tendrá una nueva oportunidad de reevaluar quién era y en quién quiere convertirse, con la ventaja de que ya sabe cómo será su vida en la próxima década.

En los papeles principales podemos ver a Megan Montaner (La caza, 30 Monedas) como Emma, Miquel Fernández (El nudo) y Michel Noher (La Unidad) como Rubén. Junto al trío protagonista, completan el reparto Jael Pascual (45 revoluciones), Eduardo Lloveras (The One) y Bore Buika (Élite), entre otros. Los ocho capítulos que componen su primera temporada ya se están grabando a las órdenes de Liliana Bocanegra (La reina del Flow) y Alejandro Bazzano (La casa de papel) en localizaciones de Sevilla, Madrid y París.

Eso sí, para verla habrá que esperar todavía unas semanas, pues Netflix ha anunciado que la fecha de estreno está prevista para el viernes 28 de octubre. Hasta entonces toca esperar un poco más para saber cómo es esta serie española de influencias turcas.





Si lo hubiera sabido: polémica en Turquía

If Only era el título original del proyecto que Netflix tuvo que cancelar tras recibir presiones del Gobierno turco para reescribir los guiones eliminando el personaje gay que aparecía en ellos. La plataforma se negó a hacerlo y ahora ha retomado el proyecto aprovechando el filón de las series turcas en nuestro país, dando a Megan Montaner el papel que en Turquía iba a interpretar Özge Özpirinçci, la protagonista de Mujer.