En septiembre de 2020 HBO Max estrenó una de sus grandes apuestas del año, una idea original de Aaron Guzikowski bajo la producción de Ridley Scott, entre otros. Se trata de Raised by Wolves, una serie de ciencia ficción que combina tecnología y apocalipsis desde una nueva perspectiva.

Es cierto que destrucción y máquinas han estado vinculadas en múltiples ficciones, tanto anteriores (Yo, robot, Terminator) al lanzamiento de la serie como más recientes (Madre/Androide o I Am Mother). Sin embargo, lo más novedoso de esta producción es que los robots no son el enemigo.

Dos androides llamados Padre (Abukabar Salim) y Madre (Amanda Collin) tienen la tarea de criar a seis niños humanos en un misterioso planeta virgen. Durante 10 episodios, la colonia humana vive amenazada por la destrucción. La aparición de los miembros de una secta religiosa pone en jaque la convivencia de esta pequeña comunidad aislada y los dos androides descubren lo difícil que es influir en las creencias de los humanos. Pero todo cambia en la segunda tanda de episodios.



La segunda temporada, que llega a HBO Max el próximo 4 de febrero, promete más acción, pues la familia se muda a una zona tropical de Kepler 22, pero igualmente llena de amenazas. En los nuevos capítulos podremos ver la perspectiva de Padre, que teme parecerse cada vez más a los humanos mientras pone todas sus energías en ser el progenitor que sus niños merecen. La convivencia con la nueva comunidad será compleja y, por si fuera poco, uno de los hijos de Madre podría llevar a su especie a la extinción, tal como se intuye en el tráiler.

Junto a Amanda Collin (Redención: los casos del departamento Q) y Abukabar Salim (Assassin's Creed , Jamestown), el reparto lo completan Winta McGrath, Travis Fimmel, Felix Jamieson, Ethan Hazzard, Niamh Algar, Aasiya Shah, Ivy Wong, Loulou Taylor, Jenna Upton, Garth Breytenbach y Daniel Lasker.

