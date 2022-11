Disney no podía imaginar que esta reelaboración del cuento de hadas de Hans Christian Andersen La Reina de las Nieves tendría un éxito tan asombroso, al igual que muchos padres no podían imaginar que las canciones y los vestidos de la película dominarían sus vidas durante tanto tiempo.. ¿Por qué fue tan querida? Es difícil de decir: no es precisamente innovadora. Sin embargo, Frozen es dulce, ingeniosa y suavemente empoderadora, con una banda sonora de lujo, coronada por Idina Menzel cantando "Let It Go".

Es de suponer que la problemática relación fraternal entre Anna y Elsa, esta última con peligrosos poderes para fabricar hielo, forma parte de la atracción emocional de la película, al igual que, seguramente, el poder embriagador de sus espectaculares vestidos y peinados. Frozen también cuenta con una gran cantidad de alivio cómico bien imaginado, incluyendo a Olaf, el muñeco de nieve cantante que sueña tontamente con el verano. Se trata de un melodrama de aspecto tradicional con un marcado pero sutil toque moderno.