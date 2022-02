La historia sigue a Steffi Navarro, interpretada por Pilar Pascual, quien busca la verdad sobre sus orígenes y con este objetivo, llega a un hotel en el Delta del Tigre donde su vida cambia para siempre. Allí en el medio del Delta Argentino acompañaremos a Steffi (Pilar Pascual), una deportista mexicana de wakeboard que ha participado en varias competiciones internacionales. Y llega al lugar para descubrir un secreto familiar.

Por otro lado tenemos a Luz (Abril Di Yorio), es el corazón de Cielo Grande y sueña con reabrir el Karaoke “Sky Vibes” que fuera alguna vez un prestigioso lugar, mientras se desempeña como instructora de Waterboard y se pone la camiseta para ayudar a Augusto, el dueño del lugar. La serie es creada por Jorge Edelstein, quién ha sido el creador de éxitos como Violetta, Soy Luna o Bia de Disney Chanel.

Cabe destacar que lo más interesante de esta ficción filmada en Argentina es el misterio al que se enfrenta el personaje de Pilar Pascual, Steffi Navarro. La joven wakeboarder llega a este hotel con un único fin: descubrir la verdad sobre su vida. Y, sin dudas, la actriz logró encontrar la combinación perfecta para mostrar una imagen de chica tierna y sin maldad, pero con un secreto que la termina convirtiendo en la protagonista de una historia sorprendente.

Alan Roskyn/NETFLIX

'Cielo grande': reparto

Pilar Pascual es la protagonista principal, junto a Abril Di Yorio. Ambas tuvieron dobles de riesgo para poder concretar las escenas deportivas, ya que las dos serán rivales en wakeboard. Pero además, al mejor estilo que supo imponer Cris Morena, la tira tendrá peleas, romances y temas vinculados al respeto y la unión, sumando también el uso de la tecnología y redes.

Junto a ellas estarán Víctor Varona, Thaís Rippel, Guido Messina, Luan Brum, Giulia Guerrini, Byron Barbieri, Francisco Bass , Agustín Pardella, Fer Monzo, Juan Monzo y Mariel Percossi.

