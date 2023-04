Una persona desaparecida, un cadáver en un bosque, una asesino en serie… son temas que nos dan miedo en nuestras vidas pero que nos encanta ver en televisión. Las series de misterio y suspense enganchan como ninguna otra. Gracias a Netflix, ahora tenemos a un solo click muchos thrillers europeos y americanos que antes no se podían ver en nuestro país salvo que una cadena en abierto la comprara para la época de verano. Desde misterios sobrenaturales hasta desapariciones sin respuestas encontrarás en una lista de series de intriga en Netflix que son adicción pura.

Una máxima de las series es que enganchen, y para que eso suceda no hay nada mejor como el suspense y un buen misterio que resolver. Si hay un género que nos encanta, son los thrillers ¿qué es más placentero que la sensación de sentir esa tensión al borde de tu sofá que se intercala con secuencias de acción y romance de alto riesgo? Especialmente las series de suspense psicológicas que tratan sobre asesinos suelen ser una mezcla de thriller, terror, suspense, misterio, e intriga.



Por ejemplo tenemos Bosque adentro, una de las últimas en llegar a Netflix; The Sinner, no es muy conocida pero entre los círculos de los seriéfilos es una de las mejores series que se han podido ver los últimos años; Dark, que terminó en junio de 2020 con un final como no podía ser de otra manera un tanto confuso, pero fue elegida en un Mundial de Netflix como la mejor serie de la plataforma, sin olvidarnos de Stranger Things, posiblemente sea la serie que abrió las puertas de Netflix a una generación e hizo que se extendiera por todos los países, ya que hasta entonces sus éxitos habían llegado con series adultas como House of Cards u Orange is the new black.

Ahora tenemos tanto donde elegir que muchas pasan desapercibidas sin que sepamos su existencia. Puedes elegir entre las mejores series de miedo, las mejores series de 2021, las mejores series españolas de Netflix de 2022 o incluso las series con mejores críticas en IMDb. Si lo tuyo es el cine, no olvides probar con las mejores películas de Netflix de 2023. Pero si lo que quieres es que te enganchen al televisor, hemos reunido 35 series de misterio de Netflix que seguro que no te van a defraudar. Y sigue muy atento a este artículo porque iremos actualizando la lista según se vayan estrenando nuevas series en Netflix.