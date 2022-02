Netflix ya promociona su próxima comedia española original.

Amor de madre explora la luna de miel más loca de un chico recién plantado en el altar a la que acude con su madre.

A José Luis (Quim Gutiérrez) acaban de dejarlo plantado en el altar, un disgusto tremendo en el que tendría que haber sido el día más feliz de su vida. Pero los golpes emocionales no terminan. Todavía tiene que decidir qué hace con el viaje de su luna de miel, ya que la pena podría arruinarlo. Mari Carmen (Carmen Machi), su madre, se ha empeñado en acompañarlo a en el viaje con la excusa de no perder el dinero. Esta es la premisa con la que empieza Amor de madre, la nueva comedia de Netflix que se estrena el 29 de abril.



Cada minuto que pasan en Isla Mauricio, José Luis se siente más infeliz y fracasado, mientras que Mari Carmen no para de intentar que su hijo lo aproveche. Hasta que ella decide que su hijo no está por la labor, al menos ella le sacará partido al viaje. ¡Y vaya si lo consigue! Desde ese momento se lo pasa como nunca, viviendo todas las experiencias que siempre había deseado y revelándose como la maravillosa mujer que es en realidad, y que su familia no ve.

Amor de madre: tráiler y reparto de la nueva película de Netflix

La película está dirigida por Paco Caballero, responsable de las recientes Donde caben dos, algunos episodios de la primera temporada de El vecino o Perdiendo el este, además de una de las próximas series de Amazon Prime Video, Sin huellas.

CONFIESA: Si tu madre se hubiera ido de luna de miel contigo, también habría hecho este álbum. La película #AmorDeMadre, protagonizada por Carmen Machi y @quimyo, llega el 29 de abril 💘 pic.twitter.com/ktVD1P2RKa — Netflix España (@NetflixES) February 21, 2022

Amor de madre está protagonizada por Quim Gutiérrez (El vecino) y Carmen Machi (Criminal) y les acompañan Andrés Velencoso (Élite), Yolanda Ramos (Paquita Salas), Jorge Suquet (Señor, dame paciencia), Celia Freijeiro (Vida perfecta), Juanjo Cucalón (El Ministerio del Tiempo), Justina Bustos, Joaquín Ortega, Pere Costa, Jake Francois, Dominique Guillo, Edeen Bhugeloo, Danny Bhowaneedin, Vinesha Bissoondeeal e Isnard Marcio.

