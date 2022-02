La edad dorada, el éxito de época de HBO Max, tendrá una segunda temporada

Las 30 mejores series de época que puedes ver ahora.



Ha sido uno de los grandes éxitos de 2022 en HBO Max. La plataforma estrenó el pasado mes de enero una ambiciosa ficción de época que llevaba la firma de Julian Fellowes, responsable de obras de gran reconocimiento como el filme Gosford Park (2001), ganador de un Oscar a Mejor guion original y otras series que le han confirmado como uno de los especialistas en este género. En su haber se encuentran las series Belgravia y Pompeya y, la que probablemente sea la joya de la corona, Downton Abbey.



Su nueva serie, estrenada en España bajo el título La edad dorada (The Gilded Age) nos invita a descubrir, en tan solo nueve episodios, la Nueva York de finales del siglo XIX pero con la misma pretensión que algunos de sus otros trabajos, desgranar el funcionamiento de una sociedad de clases llena de contrastes.

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

La ficción, que no ha desaparecido de los primeros puestos del Top 20 de HBO Max desde su estreno, ha conquistado a los suscriptores. Por eso, la plataforma no ha tardado ni un mes en anunciar que "nos invita de nuevo al salón de los Russell" en la segunda temporada.

La edad dorada: ¿cómo será la temporada 2 en HBO Max?

El proyecto de Julian Fellowes sobre esta serie lleva fraguándose desde 2012, cuando intentó venderla a la NBC. Sin embargo, tuvo que esperar hasta 2019 para que la propuesta cuajase en alguna otra cadena o plataforma. Por suerte para los espectadores, en ese tiempo el creador de época más fiable de nuestra era ha podido pensar en un posible desarrollo de la historia de Marian Brook (Louisa Jacobson), sus tías de neoyorkinas de la Quinta Avenida y el resto de habitantes de la más lujosa Manhattan.

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Por eso esperamos grandes cosas para la segunda temporada de La edad dorada. De hecho, una de las especulaciones que más ilusión haría a los fanáticos de Fellowes es que encontrase el modo de conectar su nueva ficción ambientada en Estados Unidos, con su gran éxito británico, Downton Abbey. De hecho, sería muy posible emplear el origen norteamericano de Cora Crawley para facilitar ese deseado crossover. Habrá que esperar al estreno de los nuevos episodios para comprobarlo.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io