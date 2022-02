'The Crown': todo lo que sabemos de la temporada 5 en Netflix

Margaret Thatcher y Lady Di ponen en jaque a la Reina en la temporada 4 de 'The Crown' en Netflix. No te pierdas el reportaje de la serie.

La temporada 5 de 'The Crown' no llegará hasta 2022 según las últimas informaciones.

Netflix ha confirmado que miles de libras en joyas y accesorios fueron robados del set de rodaje de la serie inspirado en la realeza The Crown. Los ladrones irrumpieron en tres vehículos en un parque de camiones en Yorkshire, mientras la producción filmaba cerca, y se llevaron casi 150,000 libras en joyas, informa Variety. Se llevaron más de 350 artículos, incluida una réplica de un huevo de Fabergé, un reloj de pie, un tocador, cristalería y candelabros de plata y oro.

Netflix ha expresado su deseo de una rápida recuperación de los bienes robados, pero sostuvo que el robo no afectará al rodaje de la temporada 5 de la serie .Un portavoz de Netflix dijo: "Podemos confirmar que las antigüedades han sido robadas y esperamos que se encuentren y se devuelvan de manera segura. Se obtendrán reemplazos, no hay expectativa de que la filmación se detenga". La policía de South Yorkshire actualmente está investigando el robo, y un portavoz de la policía dijo: "La policía fue llamada a las 4:30 p.m. del miércoles 16 de febrero después de un informe de robo de vehículos en Pastures Road, Doncaster. Se informa que tres vehículos que contenían accesorios utilizados en películas y televisión fueron asaltados y se llevaron varios artículos".

La investigación, cerrada

"Los oficiales investigaron el incidente, pero todas las líneas de investigación existentes ahora se han agotado. El caso se ha archivado en espera de nuevas líneas de investigación". Netflix también proporcionó la descripción de los artículos a Antiques Trade Gazette con la esperanza de que los compradores puedan identificar los artículos robados y ayudar a la plataforma a recuperarlos.

La decoradora de escenarios de The Crown, Alison Harvey, le dijo a Gazette que los artículos tienen "un valor limitado para la reventa", pero destacó su valor como piezas históricas en la industria cinematográfica del Reino Unido. La filmación de The Crown ha estado en marcha durante algunos meses y está programada para presentar la ruptura de la relación del Príncipe Carlos y la Princesa Diana.

