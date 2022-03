Apple TV+ anuncia su próxima película, un thriller de espías

Argylle tiene por protagonistas a Henry Cavill y Dua Lipa, en su debut como actriz

Apple TV+ está haciendo una carrera meteórica de estrenos desde su lanzamiento. Sus propuestas son diferentes, arriesgadas en algunos casos, con historias de calidad, muy variadas y hasta rompedoras. Desde las ficciones más comerciales hasta las más próximas a la producción independiente, la plataforma ha ido ofreciendo estrenos interesantísimos desde su llegada a España.

Entre los estrenos recientes más recientes hemos podido ver The tragedy of Macbeth (Joe Coen, 2022), la tercera temporada de Servant (M. Night Shyamalan), Sospechosos, con Uma Thurman, El cielo está en cualquier lugar, protagonizada por Jason Segel, o Separación, con John Turturro, Adam Scott y Patricia Arquette.

Pero la lista de estrenos no cesa y la plataforma ya está produciendo sus nuevos éxitos. Por eso nos hemos alegrado especialmente al difundirse el título de su próxima película, un thriller de espías que nos mantendrá a todos pegados a la pantalla, aunque solo sea por el selecto plantel de estrellas que incluye el proyecto: Argylle.

Argylle: reparto de la nueva película de Apple TV

Poco se sabe del argumento del filme, pero sí conocemos los rostros que en ella van a aparecer. Liderando el reparto estarán Henry Cavill y, junto a él, la debutante Dua Lipa, que deja a un lado sus exitazos musicales para iniciar una nueva carrera actoral. Y lo hace acompañada de grandes nombres de la interpretación a nivel internacional. Además de los dos protagonistas, el elenco incluye a John Cena (El pacificador), Ariana DeBose (West Side Story), Bryce Dallas Howard (Jurassic World), Samuel L Jackson (Vengadores), Catherine O'Hara (Una serie de catastróficas desdichas), Sam Rockwell (Fosse/Verdon), Bryan Cranston (Breaking Bad, My Son), Rob Delaney (Room 101) y Haruka Ōshima (La vieja guardia).

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io